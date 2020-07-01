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雍智營運動能看好 股價連創歷史新高

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

半導體測試板廠雍智（6683）今年以來營運在新冠肺炎疫情帶動雲端運算及資料中心等遠距工作商機下，不僅今年以來營收表現成長動能，且市場法人也看好該公司後市營運展望，在未來營運前景樂觀下，該公司近日股價連創歷史新高。

雍智科技累計今年前五月營收年成長42.06%，展現強勁成長動能，尤其美國擴大對華為管制，手機品牌廠只好增加對高通及聯發科（2454）下單採買手機晶片，聯發科訂單大增也使得相關供應鏈可望連帶受惠，雍智今年以來在手機、電源管理、WiFi 6、射頻晶片等老化測試載板等接單皆十分強勁，6月營收可望持續走揚，全年獲利成長可期。

股價表現上，該股在6月23日，股價漲至279元之後，股價創下掛牌以來的歷史新高，近日在外資及投信法人同步買超的推升下，股價連日創高，到今（1）日雍智股價再攻上漲停板，並以漲停價349元收市，近日股價表現相當強勁。

目前市場普遍認為，5G已成為未來主流趨勢及相關應用將會快速發展，半導體相關各產業並不會因美中貿易戰延續及新冠肺炎疫情事件的短期不利因素而減緩廠商在新技術開發、新資本設備支出及新IC設計產品的研發腳步及戰略布局。

分析師認為，未來的市場需求重心將會以人工智慧、車用電子、5G相關基地台設備、高速高頻射頻晶片、電源管理等新興運用蓬勃成長，連帶會對半導體晶圓測試的測試載板有樂觀的成長需求。

半導體 營收

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