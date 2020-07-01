台股站上11700關卡！終場漲82.18點收11,703

最近，他的知名度快速躥升，所經營的臉書社團「David Lin主升段飆股版」也人氣鼎盛，畢竟，這個年輕小伙子在今年上半年逮到了熱映、康那香、恆大等防疫股，讓他狠賺8百萬元，股市操盤部位快速拔升到2千萬元，名列新一代台股贏家。

2020-07-01 13:02