Tesla創天價站上美元千金股 概念股健和興飆漲停
美國電動車大廠特斯拉(Tesla)股價飆高，周二收1,079.81美元，漲幅6.98%，股價站上1,000美元創下新高，市值則是突破2,000億美元，Tesla強勢上漲，激勵台廠概念股的表現，端子廠健和興（3003）率先亮燈漲停同慶，貿聯-KY(3665)、和大、英利-KY、智伸科、台達電等概念股歡聲雷動。
Tesla受惠於大陸生產及銷售亮眼，推升業績表現，近期股價頻創新高，周二強漲推動概念股今日走強，由健和興領軍表態，早盤以42.35元開高，一路攻上漲停45.8元。
Tesla概念股今日聯袂走高，貿聯-KY以212.5元開高，一度拉升至216元，盤中漲幅1.66%。
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