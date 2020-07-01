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Tesla創天價站上美元千金股 概念股健和興飆漲停

經濟日報 / 記者楊伶雯/即時報導

美國電動車大廠特斯拉(Tesla)股價飆高，周二收1,079.81美元，漲幅6.98%，股價站上1,000美元創下新高，市值則是突破2,000億美元，Tesla強勢上漲，激勵台廠概念股的表現，端子廠健和興（3003）率先亮燈漲停同慶，貿聯-KY(3665)、和大、英利-KY、智伸科、台達電等概念股歡聲雷動。

Tesla受惠於大陸生產及銷售亮眼，推升業績表現，近期股價頻創新高，周二強漲推動概念股今日走強，由健和興領軍表態，早盤以42.35元開高，一路攻上漲停45.8元。

Tesla概念股今日聯袂走高，貿聯-KY以212.5元開高，一度拉升至216元，盤中漲幅1.66%。

概念股 Tesla 健和興

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