美系外資首評喊加碼、目標價230元 晶碩飆上漲停

看好是隱形眼鏡界的「Apple」，美系外資首度將晶碩（6491）納入追蹤個股，給予加碼評等，目標價上看230元；晶碩日前曾衝達195元，寫下歷史天價紀錄，今（1）日開高震盪走高爆量飆上漲停192.5元鎖死，漲停追價買單逾1,400張。

美系外資最新報告表示，隱形眼鏡產業屬寡占市場，四大品牌廠合計約占了九成的市占率，亞洲品牌則是積極搶攻小眾市場，以多樣的款式及顏色，搶進多變的消費習慣市場。

美系外資看好晶碩研發能力及自動化產品線，可以打造多樣款式及顏色，同時布局多國市場，另外，矽水凝膠(SiHy)隱形眼鏡預估明年開始貢獻業績，將推升晶碩的營收及獲利成長空間。

美系外資預估晶碩今年至2022年獲利年複合成長率16%，首次將晶碩納入追蹤個股，給予加碼評等，目標價上看230元。

晶碩今日以184元開出，早盤一度震盪，略走低至182元，其後在買盤湧進下推升股價直攻上漲停192.5元，上漲17.5元，持續朝歷史高價前進。