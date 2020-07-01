蘋果股價持續挑戰新高 蘋概雙王領攻台股大漲

蘋果新iPhone可望在9月亮相，蘋果股價周二收在364.8美元，漲幅0.83%，最近一季漲幅達43.45%，蘋果股價近期創高，加上新機題材，激勵蘋概股的表現，今（1)）日在蘋概三王領漲下，推升電子指數創下2月來的新高，台股大漲逾百點，股王大立光（3008）一度觸及4,200元，再站上月線，權王台積電、鴻海齊揚，三王市值合計一度增加1,501.3億元，不過，鴻海盤中翻黑。

市場傳出和碩旗下iPhone組裝廠上海昌在進行3款iPhone 12新機的打樣，且每款都有4G及5G兩個版本，預期蘋果新iPhone可望在9月亮相，新機題材下蘋概股將可望受惠，法人看好包括鴻海、和碩、台積電、大立光、可成等供應鏈廠商將進入傳統旺季，業績看升。

蘋果股價近期頻頻挑戰歷史高價，加上新機將可如期亮相的題材，激勵蘋概股的表現，光學雙雄連續兩天走強，大立光在重回4,000元關卡之後持續向上，今日以4,135元開高，一度拉升至4,200元，市值增加154.21億元，盤中漲幅2.69%；玉晶光同樣開高走高，一度拉升至761元，創下歷史新高，盤中漲幅6.14%。

台積電今日以315元開高，一度拉升至317.5元，市值增加1,166.86億元，盤中漲幅1.43%；鴻海近期股價走揚，今日以86.5元開高，一度拉升至87.6元，市值增加180.21億元，創今年1月20日以來高點，但盤中翻黑小跌，跌幅0.69%，連漲七天的攻勢出現休息。