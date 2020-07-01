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安心旅遊補助開跑 觀光股短多下車、受惠股成提款機

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導

交通部觀光局推出安心旅遊擴大國旅補助今日正式開跑，包括自由行每人最高補助2,000元，團體旅遊最高補助1,200元，另振興三倍券也在今日開放預購，觀光類股被視為受惠指標，不過，今日出現獲利了結、短多下車窘境，前波強勢的渡假型飯店股包括夏都（2722）、高野（2736）、老爺知（5704）、遠雄來（2712）盤中皆出現3%、4%左右的跌幅。

夏都公告營運連四月虧損，公司自結今年5月份合併營業虧損675萬元，合併稅前虧損610萬元；累計今年1-5月合併稅前虧損3,757萬元，以股本11.15億元計算，每股稅前虧損0.34元。

法人表示，政策利多帶動了前波觀光股的買氣，不過，政策實際上路後，需要進一步有業績來支撐股價表現。目前看來，在政策點火下國旅熱度很高，又逢暑假旺季，休閒渡假型飯店第3季可望有不錯的表現，另外，6月開始解封，加上連假挹注，因此預估飯店業6月業績也會比5月來的好。不過，就全年角度來看，今年仍是辛苦的一年，下半年能否弭平上半年流失的業績，仍需觀察。

遠雄來表示，今年暑假旺季效應明顯，目前7月訂房率達九成，8月也逾六成。飯店配合政府振興補助，鼓勵消費者使用千元旅遊補助，並針對飯店餐飲提出振興券三大優惠加碼。7月1日起，遠雄悅來大飯店即全面開放官網、電話訂房適用安心旅遊補助入住，首波振興券加碼優惠則自7月15日至9月30日，不論使用電子或實體振興券，都可以1,500元價格，直接升級任選飯店中西三大美饌方案。

夏都也表示，墾丁和台南據點的端午節連休訂房爆滿，暑假訂房率也達八成，

暑假 觀光 振興券

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