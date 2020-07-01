台股盤中漲逾百點 站上11,700關卡

美股開低走高，四大指數收盤全數上漲，帶動台股今（1）日開高走高，在蘋概三王齊揚下，站上11,700關卡，盤中漲逾百點，多方發動攻勢，帶動指數朝向6月11日高點11,771點進行攻擊。

7月首個交易日，共有21檔個股進行除息交易，大盤蒸發25.5點，其中台化（1326）、國泰金、富邦金等表現強勁，朝向完成填息邁進；此外，電子股也重掌兵符，蘋概股再起攻勢、5G概念股也續強，而家登、鈺創等紛紛攻上漲停板，市場信心仍強。

展望台股後市，富邦投顧董事長蕭乾祥表示，從台灣的經濟表現、全球科技供應鏈重要性提升及考量全球資金潮的效應，下半年台股加權指數有機會向上突破12,682歷史高點挑戰12,800。整體台股股價淨值比（P/B）區間預估落在1.65~1.95倍水準，對應指數高低點位約在10,700~12,800點區間。

類股選擇方向，以遠距商機、科技產品升級帶動的半導體與手機組件需求、綠能政策及高殖利率績優股四大主軸，做為輪動操作的標的。