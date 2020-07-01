「第一多頭」說話了 花旗看台積喊到375元

台積電16日開法說會，素有「台積電第一多頭」之稱的花旗環球證券搶先發報告預測，台積電6月營收將創下1,150億元新高，財測順利達陣；進入第3季，受惠大客戶拉貨，台積電還有機會釋出季增5%的營收展望，超越市場預期。目標價升上375元。

花旗先前給台積電365元目標價，已居外資圈最高，此次再升上375元，逼近凱基投顧380元，都看好權王再戰新高。

花旗表示，台積電前次法說會，因新冠肺炎下修財測，在該次調整後，主要客戶訂單正常，第3季迎接旺季更在7奈米看到強勁動能，因此預期台積電展望將優於預期。

花旗指出，台積電先進製程的少數隱憂，是華為禁令將導致部分訂單減少，但台積電股東會也強調，其他客戶能快速補足；花旗預期聯發科、蘋果、超微和比特大陸優先填補缺口，這些客戶都有新品發表或熱烈需求，整體訂單甚至超過華為。

此外，蘋果開發自家晶片，花旗也看好台積電5奈米強勁爆發，除了蘋果CPU功能強大，更重要是這款晶片的尺寸比iPhone A14晶片更大。未來若完全取代英特爾x86 CPU，可望為台積電長線創造數十億美元的收入。

花旗預期，台積電第2季營收將落在3,110億元，第3季成長5%，挑戰3,260億元，至於第4季雖會比第3季滑落中個位數，但全年營收仍可達1.25兆元，較去年同期成長18%。今、明、後年每股純益（EPS）預估則來到16.4元、18.6元、21.4元。