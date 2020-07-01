市場人氣仍強 連乾文：指數受除息壓抑但個股積極表現

美股仍在穩定架構內，由於美國應對疫情的能力增強，品豐大中華投顧總經理連乾文表示，雖然美國疫情6月再度升溫，但死亡率仍持續下降，加上美股資金行情持續，Fed在29日啟動一級市場公司信貸直接參企業發債IPO，規模5,000億美元，且承諾會繼續提供支援、直到美國經濟重返疫情之前的水準，仍讓投資人備感安心。

此外，美國經濟指標好轉明顯，如：6月消費者信心指數從5月的85.9修正值上升至98.1、美國4月S&P全美20大城房價指數年增3.98%，表現優於前值以及預估值、5月美國待售房銷售指數猛增44.3%，不僅優於預期，還創史上最大漲幅。

針對台股，連乾文指出，除權息扣抵會壓抑大盤指數，7月多家重量級公司除息如：富邦金、國泰金、台塑、南亞及中華電，預計指數蒸發約133點，但個股積極表現；台股可望挑戰金鼠年開紅盤缺口11,421點至11,933點壓力，也有機會突破12,000點關卡。指數可望加速漲幅，市場人氣仍強，可以觀察下檔月線約11,463點支撐，不過每日新增確診病例仍多，新冠疫情仍不能輕忽。

後續可以留意族群包含：去美化受惠股、生技股、三倍券受惠股、5G開台以及東典7月1日掛牌效應，帶動相關如：聯發科、譜瑞、矽力、恆大、瑞基、熱映等等。