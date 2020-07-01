挑戰30年高點！富邦看台股 下半年上攻12,800點

富邦金控今（1）日舉辦財經趨勢論壇，富邦投顧董事長蕭乾祥指出，美國帶頭創造前所未見的資金浪潮，加上科技應用爆發，台灣供應鏈的重要性日增，看好台股下半年挑戰12,682歷史高點，甚至上探12,800點，表現可期。

蕭乾祥表示，主計總處預估今年台灣經濟成長1.67％，在新冠肺炎下穩健成長。主要國家的經濟雖然都直逼金融海嘯慘況，台灣卻迥異於過去金融海嘯，台灣GDP一度負成長，這其中最大差異，在於產業結構調整，特別是台灣的代工經濟轉型為全球半導體和零組件重要供應鏈。

蕭乾祥指出，台商回流創造民間投資增長，尤其電子零組件產業的投資不斷攀高，占整體製造業比重已達65%，製造業固定資產投資金額也逼近1.5兆元。此一投資正是台灣經濟轉骨成效，十年來，台灣半導體和零組件產值不斷成長。

5G應用爆發，更展現台灣在相關領域的競爭力，加上受惠美中貿易戰的轉單效應可觀，台股由科技股撐起，前景絕不看淡。

蕭乾祥認為，從台灣經濟表現、全球科技鏈重要性以及考資金狂潮效應，台股下半年有機會向上突破12,682高點，並進一步叩關12,800大關。整體台股股價淨值比將落在1.65~1.95倍，對應指數高低為10,700至12,800點。

他也提供選股方向，包括遠距商機、科技產品升級的半導體和手機組件、綠能政策以及高殖利率概念股四大主軸，推薦投資人可搭配財報挑績優股。