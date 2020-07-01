大同股東會爭端未解將被打入全額交割 早盤亮燈跌停

大同（2371）股東常會引起爭端，遭證交所宣布7月2日起列入全額交割，今（1）日市場湧現賣壓，導致其股價甫開盤即跌至18.9元跌停深鎖，截至早上9點30分，委賣張數仍超過5,000張，公司派接下來將如何解危、挽救股價，外界高度關注。

大同公司派搬出《企業併購法》等法規，一口氣抽掉27位股東的表決權，其認定無表決權的權數占已發行股數達53.32%，公司派則以《公司法》第180條為由，表示股東會仍有取得過半權數同意。然而，公司派的說法不為主管機關買單。

證交所昨深夜公告，大同晚間雖召開重大訊息說明會，但未能具體說明在會中逕行認定部分股東持股無表決權、未發給部分股東表決權票等，及選舉票之法律依據與相關事證，對股東權益影響甚鉅，也有違公司治理股東行動主義，故核有營業細則第49條第1項第14款規定情事，爰公告自7月2日起，將大同上市有價證券變更交易，實施全額交割。