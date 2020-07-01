東典光電掛牌上櫃大漲近130% 中籤投資人每張賺9.4萬

東典光電（6588）今（1）日以承銷價68元掛牌上櫃，一開盤跳空以155元開出，一度衝達162.5元，拉出蜜月行情序幕，中籤投資人每張獲利達9.45萬元，早盤股價維持強漲，漲幅129.41%。

東典光電受惠全球5G啟動，萬物互連通訊品質及傳輸速度要求，未來光通訊濾片需求量大，加上東典是全球少數高密度分波多工系統（DWDM） 薄膜濾光片（TFF）的供應商，（TFF）是5G通訊中增加資訊流量的重要關鍵（Dense Wavelength Division Multiplexing System）所需用到的技術，市場需求遠大於供給，出貨量能加温，前景看好。

東典光電主要客戶為全球知名廠商，與客戶間保持良好合作關係，具備近20年的生產經驗、對產業鏈的規格需求，能提供客戶最佳設計方案，有效降低成本，有利於即時掌握市場需求，並快速推出產品以搶得市場先機。

根據研究機構Market Research Future預估，全球光通訊市場規模將於2023年達240億美元，2016至2023年市場規模複合成長率約為9%，維持穩定成長之趨勢。5G最大的特色除了提高傳輸速度外便是「萬物互連」，預期小型基地台建設將進入快速成長期，對於光通訊產業的需求也將水漲船高。

展望未來，2020年起先進各國將陸續發展5G商用及相關應用，網路流量需求大幅增加，市場對於通訊產品品質及傳輸速度要求更為提高，因此帶動整體光通訊產業成長，預期東典光電將長期受惠，營收可望持續穩定攀升。