台股開盤漲1.4點 挑戰11,700關卡

昨日美股開低走高，四大指數收盤全數上漲，帶動台股今（1）日指數開盤上漲1.4點，以11,622.64點開出，早盤在蘋概三王齊揚下，指數漲點擴大，多軍持續朝向11,700關卡進行挑戰。

由於經濟數據的改善以及市場期待新的刺激政策，美股道瓊指數上漲0.85%，收25,812.88點，標普500指數上漲1.54%，收3,100.29點，那斯達克指數上漲1.87%，收10,058.76點，費城半導體指數上漲2.7%，收1,996.44點。

法人認為，儘管在全球二次疫情隱憂、市況前景未明下，行情仍波動難免，不過各國在歷經前波疫情教訓之後，對於疫情防控已有經驗，市場最糟的情況料應已過去，而台股擁有三高優勢，包括高現金殖利率護體、高成長性、政策加持下之資金回流熱度高，在當前市場流動性佳的環境下，且下半年實體經濟成長性及各產業展望仍有趨勢向上的投資機會，表現仍可期待。