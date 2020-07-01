台股盤前 資金行情仍將推升多頭走勢

台股第2季繳出亮眼的漲勢，進入第3季之後，市場多數研究機構認為，包括台股在內的全球重要股市，仍將在豐沛的資金動能打造出的資金行情，以及全球疫情、美中貿易戰之間，呈現多空交戰，盤勢仍可能時有大漲大跌的短線走勢，惟目前看來，台股後市仍將維持多頭走勢。

台股市場分析師認為，全球疫情仍沒有明顯止息，不過，此一影響盤面的消息，在經過幾個月之後，對全球資本市場的衝擊已明顯鈍化，若未來沒有更大的衝擊，因不致再嚴重影響全球股市。

而以產業面來看，時序進入第3季之後，對全球電子科技產業來說，也將邁入更不可預知的旺季。不過，市場法人仍普遍認為，今年的電子產業旺季雖有疫情牽動下游的消費市場需求，不過，以全球重要智慧手機市場仍積極推出新機、電信商也按時程將5G上線，種種市場動態來看，第3季旺季需求仍可望較第2季增溫，也有利股市後市表現。

對於後市的選股，分析師建議，電子股仍以5G供應鏈的後市展望相對明朗，相關個股若有拉回，可以多留意介入時機點，而傳統產業下半年聚焦在防疫相關題材，包含口罩、疫苗、試劑等，以及在封城解除之後，零售相關產業的復甦，也是可以布局的方向。

操作上，市場分析師則是建議，短線漲幅逾倍的漲多股，介入前對其後市營運展望需先有一定了解，本波在資金強力拉抬後，股價遠遠脫基本面的個股不在少數，投資人仍需留意追高風險。