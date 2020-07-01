快訊

三倍券網頁、超商預購都卡卡 蘇貞昌：馬上就會處理好

大同7/2列全額交割 股價重挫跌停鎖死委賣單逾1.1萬張

台股盤前 資金行情仍將推升多頭走勢

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導
台股。聯合報系資料照／記者曾原信攝影
台股。聯合報系資料照／記者曾原信攝影

台股第2季繳出亮眼的漲勢，進入第3季之後，市場多數研究機構認為，包括台股在內的全球重要股市，仍將在豐沛的資金動能打造出的資金行情，以及全球疫情、美中貿易戰之間，呈現多空交戰，盤勢仍可能時有大漲大跌的短線走勢，惟目前看來，台股後市仍將維持多頭走勢。

台股市場分析師認為，全球疫情仍沒有明顯止息，不過，此一影響盤面的消息，在經過幾個月之後，對全球資本市場的衝擊已明顯鈍化，若未來沒有更大的衝擊，因不致再嚴重影響全球股市。

而以產業面來看，時序進入第3季之後，對全球電子科技產業來說，也將邁入更不可預知的旺季。不過，市場法人仍普遍認為，今年的電子產業旺季雖有疫情牽動下游的消費市場需求，不過，以全球重要智慧手機市場仍積極推出新機、電信商也按時程將5G上線，種種市場動態來看，第3季旺季需求仍可望較第2季增溫，也有利股市後市表現。

對於後市的選股，分析師建議，電子股仍以5G供應鏈的後市展望相對明朗，相關個股若有拉回，可以多留意介入時機點，而傳統產業下半年聚焦在防疫相關題材，包含口罩、疫苗、試劑等，以及在封城解除之後，零售相關產業的復甦，也是可以布局的方向。

操作上，市場分析師則是建議，短線漲幅逾倍的漲多股，介入前對其後市營運展望需先有一定了解，本波在資金強力拉抬後，股價遠遠脫基本面的個股不在少數，投資人仍需留意追高風險。

台股 疫情 個股

延伸閱讀

市場回檔、資金仍充沛，建議台股擇優布局

5G防疫股 下半年主流

壽險5月錢進國際板債776億

台股Q3資金行情熱

相關新聞

台股開盤漲1.4點 挑戰11,700關卡

昨日美股開低走高，四大指數收盤全數上漲，帶動台股今（1）日指數開盤上漲1.4點，以11,622.64點開出，早盤在蘋概三...

台股第3季傳統旺季來臨 法人聚焦科技生技雙主軸

走過波動的上半年，第3季開始進入後疫情時代，加上電子傳統旺季，法人看好全球寬鬆貨幣政策持續下，台股依舊是生技、科技雙主軸...

台股盤前 資金行情仍將推升多頭走勢

台股第2季繳出亮眼的漲勢，進入第3季之後，市場多數研究機構認為，包括台股在內的全球重要股市，仍將在豐沛的資金動能打造出的...

台積電只排第11名！這10家公司員工年薪破165萬「薪」情更優

臺灣證券交易所、櫃檯買賣中心今（30）日揭露本國上市櫃公司2019年非擔任主管職務之全時員工薪資資訊，其中更是首度公布「薪資中位數」，較「薪資平均數」更貼近各公司一般員工的真實薪資水平。值得注意的是，台積電（2330）員工薪資中位數為年薪159.6萬，排名第11名，包括：聯詠（3034）、鴻準（2354）、聯發科（2454）、和泰車（2207）等10家上市公司員工「薪」情更好。

台股Q3資金行情熱

美股上漲激勵台股昨（30）日收紅，加權指數上半年表現在主要亞股中名列前茅。台股四大名師表示，第3季仍有海嘯級的資金行情，...

上市櫃內部人 6月申讓75億元

報稅昨（30）日劃下休止符。因應繳稅需要，台股上市櫃企業董監事、經理人等內部人，6月持股申讓超過15萬張，總申讓金額衝破...

領先反應旺季股 台股新亮點

台股上半年劃下句點。回顧與展望企業的營運表現，緯創、景碩、巨大等「上市櫃15強」，5月營收已率先向上揚升，且法人押寶買盤...

聯詠年薪239萬元 稱冠上市櫃

證交所、櫃買中心昨（30）日發布非主管級一般全時員工薪資資訊。在薪資中位數排行中，IC設計公司上榜最多，並有五家公司員工...

網傳操縱愛普股價 大股東黃崇仁喊告

網路瘋傳力晶集團創辦人、愛普大股東黃崇仁涉嫌與市場主力聯手操縱愛普股價，黃崇仁昨（30）日在盤中緊急發出聲明指出，將採法...

聯發科目標價 美銀喊700

繼野村證券把聯發科喊上700元，美銀證券最新報告，也看好聯發科挑戰「七」字頭！美銀指出，Ericsson展望優於預期，透...

集保徵才 衝刺數位轉型

集保結算所啟動今年人才招募計畫，今年預計釋出27個職缺，擴大招募跨領域的資訊、金融、法務及人資菁英，歡迎具數位科技思維且...

就市論勢／蘋概、LED族群 搶眼

盤勢分析

熱門新聞

林郭文艷不回應質疑 黃國昌批：嘆為觀止、丟人現眼

大同公司派大勝！九席董事全拿守住經營權

交代不清！證交所公告 大同7月2日起實施全額交割

大同7月2日列全額交割 股價重挫跌停鎖死委賣單逾1.1萬張

黃國昌：公司派剝奪50%投票權 台資本市場將成國際笑話

大同股東會 市場派欣同、新大同遭擋門外

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。