美股上漲激勵台股昨（30）日收紅，加權指數上半年表現在主要亞股中名列前茅。台股四大名師表示，第3季仍有海嘯級的資金行情，將引領全球股市表現，預期台股仍有高點可期，指數上看12,500點，蘋概及5G仍是重點所在，部分傳產股也可望復甦。

泛5G概念股全面噴出，重振台股多頭信心，帶動指數昨日上漲78點、收11,621點，上市櫃總成交量為2,544億元，其中上市為1,965億元。三大法人昨日共買超75.14億元，其中外資買超68.39億元，自營商買超16.08億元，投信則調節9.33億元。

加權指數今年首季大跌19.1%，是金融海嘯2008年第4季以來最弱，第2季則反彈19.7%，是2009年第2季以來表現最佳的一季。

無視於外資今年來大賣5,785億元，台股累計上半年只下跌3.1%，在亞股中名列前茅，只略弱於上證指數的2.1%跌幅。

近期熱錢不斷湧入，新台幣匯率昨天一度觸及29.423元，為兩年來新高。華南投顧董事長儲祥生表示，近期美元指數走弱，促使國際熱錢回流新興市場，展望第3季，資金行情仍會持續，台灣因而受惠，帶動台股部分族群及個股仍將持續強漲，較大變數則是疫情反撲及美國總統大選。

統一投顧董事長黎方國表示，全球政府為挽救疫情對經濟層面所造成的傷害，紛紛採行寬鬆的貨幣政策積極作多，造成市場資金泛濫，並上演海嘯級的資金行情，第3季仍將由資金面凌駕，如果看到經濟差就不去投資，會錯過這一波的行情。台股今年高點可能出現在下半年，上看12,500點。

凱基投顧董事長朱晏民認為，就結構來說，台灣科技股較多，受到疫情的影響較小。

台灣的企業獲利在第1季落底，第2季及第3季成長率雖然仍是負值，但程度會縮小，到第4季獲利將轉正，預估全年企業獲利小幅衰退1.3%。相形之下，今年美股企業獲利預估衰退兩成。

新光投信董事長劉坤錫指出，儘管新冠肺炎疫情有二度擴散跡象，但各國已有防疫經驗，預期疫情對股市的影響有限。

至於看好的族群，黎方國、朱晏民、劉坤錫、儲祥生都認為，蘋概股及5G仍將會是投資主流，可趁拉回時進場。黎方國說，汽車及自行車等之前表現弱的傳產有望復甦；儲祥生則建議，可注意本益比仍低、這波仍未大漲的個股。