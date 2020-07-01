快訊

「港版國安法」生效！台灣聲援反送中 恐墮入「勾結外國或境外勢力罪」

蔡總統監委名單真的好？ 看曲棍球案就知道

就市論勢／蘋概、LED族群 搶眼

經濟日報 / 賴建承（大展證券投顧總經理）

盤勢分析

美股四大指數周一反彈高點並未突破上周五高點，亦即尚未扭轉上周的跌勢。本周除需留意疫情再起所帶來之疑慮外，歐、美、中等製造業PMI終值，與非農就業數據等也不容小覷。此外，進入7月後財報將陸續揭露，股價大漲後能否符合身價更是觀察重點。

台股歷經周一震盪後，周二伴隨著美股走揚而反攻，指數開高震盪走高，配合日KD交叉向上，倘若周三能封閉6月29日的空方缺口的上緣11,637點，研判可望再次挑戰6月11日的11,771高點。當然要再攻1月30日空方缺口11,933點至12,101點仍具機會，需要國際股續強與外資買盤回籠加持，仍要提防拉回可能。

投資建議

新冠肺炎再起仍讓新藥、疫苗及檢測股等各自有表現空間，不過周二高價股漲跌互見，需提防季底拉抬後的震盪。周二科技股重回多頭，除部分半導體有比價效應外，蘋概股整體走勢相對整齊，研判蘋果供應鏈第3季業績走揚可期。5G與LED也因新需求的期待而轉強，中長線看好產業趨勢不變，可留意基期偏低個股逢低承接。

美股 蘋果供應鏈 台股

延伸閱讀

蘋果引燃Mini LED風潮 研調點名首選5家台廠供應鏈

TrendForce：蘋果引燃Mini LED風潮 台灣供應鏈為首選

蘋果引燃Mini LED風潮 台供應鏈穩定與技術成熟為首選

窮人銀行創辦人：疫苗不該富國優先

相關新聞

台股Q3資金行情熱

美股上漲激勵台股昨（30）日收紅，加權指數上半年表現在主要亞股中名列前茅。台股四大名師表示，第3季仍有海嘯級的資金行情，...

上市櫃內部人 6月申讓75億元

報稅昨（30）日劃下休止符。因應繳稅需要，台股上市櫃企業董監事、經理人等內部人，6月持股申讓超過15萬張，總申讓金額衝破...

領先反應旺季股 台股新亮點

台股上半年劃下句點。回顧與展望企業的營運表現，緯創、景碩、巨大等「上市櫃15強」，5月營收已率先向上揚升，且法人押寶買盤...

聯詠年薪239萬元 稱冠上市櫃

證交所、櫃買中心昨（30）日發布非主管級一般全時員工薪資資訊。在薪資中位數排行中，IC設計公司上榜最多，並有五家公司員工...

網傳操縱愛普股價 大股東黃崇仁喊告

網路瘋傳力晶集團創辦人、愛普大股東黃崇仁涉嫌與市場主力聯手操縱愛普股價，黃崇仁昨（30）日在盤中緊急發出聲明指出，將採法...

聯發科目標價 美銀喊700

繼野村證券把聯發科喊上700元，美銀證券最新報告，也看好聯發科挑戰「七」字頭！美銀指出，Ericsson展望優於預期，透...

集保徵才 衝刺數位轉型

集保結算所啟動今年人才招募計畫，今年預計釋出27個職缺，擴大招募跨領域的資訊、金融、法務及人資菁英，歡迎具數位科技思維且...

就市論勢／蘋概、LED族群 搶眼

盤勢分析

5G防疫股 下半年主流

時序正式邁入下半年。台股在經過上半年的劇烈震盪後，下半年行情將如何表現？兆豐國際投顧董事長李秀利昨（30）日於線上說明會...

元大推隱波不降權證專區

元大證券為了讓投資人能輕鬆試算合理價及看到造市報價的位置，並且貫徹元大權證堅持十年「隱波不降」保障投資人權益的決心，決定...

ETF搶手 受益人大增41萬

今年上半年投資市場激烈震盪，卻沒嚇跑投資人，台灣整體ETF市場受益人數淨增加41萬餘人，當中又以元大高股息最受歡迎、暴增...

4大因素加持 下半年台股可望挑戰12197高點

下半年全球疫情仍居高峰，但各國政府在經濟壓力下不得不解封，刺激經濟成長率由第二季的谷底逐步復甦。各國政府大量寬鬆貨幣政策...

熱門新聞

林郭文艷不回應質疑 黃國昌批：嘆為觀止、丟人現眼

大同公司派大勝！九席董事全拿守住經營權

交代不清！證交所公告 大同7月2日起實施全額交割

黃國昌：公司派剝奪50%投票權 台資本市場將成國際笑話

大同股東會 市場派欣同、新大同遭擋門外

大同公司派九席董事全拿惹議 公司發布最新聲明

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。