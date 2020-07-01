就市論勢／蘋概、LED族群 搶眼
盤勢分析
美股四大指數周一反彈高點並未突破上周五高點，亦即尚未扭轉上周的跌勢。本周除需留意疫情再起所帶來之疑慮外，歐、美、中等製造業PMI終值，與非農就業數據等也不容小覷。此外，進入7月後財報將陸續揭露，股價大漲後能否符合身價更是觀察重點。
台股歷經周一震盪後，周二伴隨著美股走揚而反攻，指數開高震盪走高，配合日KD交叉向上，倘若周三能封閉6月29日的空方缺口的上緣11,637點，研判可望再次挑戰6月11日的11,771高點。當然要再攻1月30日空方缺口11,933點至12,101點仍具機會，需要國際股續強與外資買盤回籠加持，仍要提防拉回可能。
投資建議
新冠肺炎再起仍讓新藥、疫苗及檢測股等各自有表現空間，不過周二高價股漲跌互見，需提防季底拉抬後的震盪。周二科技股重回多頭，除部分半導體有比價效應外，蘋概股整體走勢相對整齊，研判蘋果供應鏈第3季業績走揚可期。5G與LED也因新需求的期待而轉強，中長線看好產業趨勢不變，可留意基期偏低個股逢低承接。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言