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5G防疫股 下半年主流

經濟日報 / 記者魏興中／台北報導
兆豐國際投顧董事長李秀利。 兆豐國際投顧／提供
兆豐國際投顧董事長李秀利。 兆豐國際投顧／提供

時序正式邁入下半年。台股在經過上半年的劇烈震盪後，下半年行情將如何表現？兆豐國際投顧董事長李秀利昨（30）日於線上說明會中指出，下半年台股在疫情受控、經濟復甦、各國央行大撒幣、以及旺季效應帶動下，將可再挑戰年初12,197高點。

李秀利指出，雖然全球疫情仍居高峰，但各國政府透過宣導社交距離、戴口罩等防疫措施取代停工、封城的嚴格管制措施，刺激經濟成長率由第2季的谷底逐步復甦，加上各國政府大量寬鬆貨幣政策，熱錢到處尋找可投資標的，有利台股在第3季延續第2季的反彈走勢。

此外，第3季也是傳統的出口旺季，除非疫情急遽惡化，否則仍有成長機會，加上台股高現金股息殖利率的特質，在基本面復甦及充沛的資金動能下，將可望推升台股再次挑戰年初的12,197高點。

投資布局方面，展望下半年，李秀利認為，消費性電子產品經歷疫情後，供應鏈仍有庫存調整壓力，加上去年下半年獲利基期偏高，因此聚焦5G手機及5G環境成熟的相關受惠個股。

另外，5G手機不受疫情影響，仍有望逾2億支， 2021出貨翻倍，5G手機受惠股將持續為投資主軸之一。此外， 5G 基礎建設對高頻、寬溫及低阻抗等需求嚴謹，用量大為成長，有利石英元件平均銷售單價（ASP）及毛利率改善。

伴隨5G及Wi-Fi 6的發展，射頻前端產值節節上升，加上中系手機品牌廠供應鏈去美化，有利功率放大器（PA）相關族群；而目前已進入5G基站成長最快速的階段，檢測數量及報價走揚趨勢明確，有利台灣相關檢測廠商。

至於傳統產業方面，下半年聚焦在防疫相關題材，包含口罩、疫苗、試劑等，及封城解除後零售相關產業的復甦。此外，各國央行透過寬鬆貨幣振興經濟，預估將帶動房市相關投資再度熱絡，相關營建與資產股也可望直接受惠。

5G 台股 疫情

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