寬鬆政策 催生兩大債券ETF明日之星

債券ETF上半年績效相較股票ETF不惶多讓，越來越受投資人關注。國泰投信債券ETF經理人林盈華表示，聯準會6月利率決策會議保守看待美國經濟及通膨復甦前景，點陣圖亦顯示Fed將維持0~0.25%的低利率水準並至少至2022年底；在現行低利率且寬鬆的環境將延續下，建議債券投資可以投資級債、新興市場債為優先。

新冠病毒肆虐全球，全球央行傾全力救市，紛紛大舉祭出寬鬆貨幣政策及財政政策，並一再加碼刺激及紓困規模。除美國連續降息至0-0.25%並祭出無限QE政策外，歐洲央行亦跟進推出無限QE政策外, 歐盟委員會更加碼公布了7,500億歐元的刺激計畫。日本5月再通過117兆日圓的新一輪刺激方案。因應此波疫情造成全球經濟停擺，各國央行的購債規模及紓困計畫更勝金融海嘯期間。

林盈華表示，為緩解債券市場流動性枯竭，FED史無前例地透過SMCCF及PMCCF分別於初、次級市場購入企業債券及債券ETF，規模共高達7500億美元。其購買首選標的是投資級公司債，或因次波疫情影響而遭降評—自BBB級跌落至高收益(Falling Angel)的債券。根據Bloomberg統計，截至6月初，FED僅透過SMCCF買入約13億美元，顯示FED子彈仍相當充沛為投資級債的有利支撐。由下表可見FED購債支撐投資級債利差收斂，尤以BBB級別債券效果顯著。觀察本波彭博美國BBB級債指數自疫情低點以來反彈近13.2%。觀察歷史經驗，BBB級債指數在大跌至低點後的一至三年期間，上漲幅度達36%~59.1%，不僅率先反彈，亦適合長抱。

此外，新興市場債亦有望成為債市明日之星。林盈華表示，隨著疫情漸漸獲得控制，美歐各國陸續解封，重啟經濟活動，市場樂觀看待景氣回溫，風險情緒明顯好轉。然觀察新興國家疫情相對美歐各國仍較不明朗，包括巴西、印度及智利等國疫情仍未獲控制，預期多數新興經濟體須待第3季疫情和緩後才可望觸底回溫，而屆時將有機會吸引資金重返新興債市。

此外，在全球低利率環境下，市場資金將聚焦高息投資標的，目前新興市場債主權債收益率約4.8%、新興企業債收益率約為4.71%，相較歐美公債的低利率、負利率高出許多，可望吸引資金流向新興市場並進一步帶動利差收斂，建議聚焦財政體質較佳且償債能力較高的投資級新興債，是投資債市可以把握的下一個明日之星。