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防禦護城河 醫療ETF展開吸金大法

經濟日報 / 記者蔡靜紋／台北即時報導

今年來股市資金大量湧向醫療類股，以醫療ETF為例，1~5月已淨流入120多億美元，遠高於過去幾年單一年度的金額。法人表示，健康醫療產業因為同時兼具防禦性特色、創新成長題材，在疫情肆虐、地緣政治等多重風險環伺下，充份展現「護城河」功用，吸引資金抬愛。

根據大和計量統計，醫療相關ETF今年1~5月資金淨流入超過120億美元，遠高於過去幾年的單一年度金額，其中，4~5月流量爆表，金額達108億美元。市場預期，全年流入金額上看300億美元。

第一金全球AI精準醫療基金經理人常李奕翰表示，醫療類股吸引資金湧入，主要原因有三，一是疫情肆虐下，醫療產業提供防疫檢測、診斷、治療、照護等各項服務，受影響有限；二是醫療產品與服務攸關生命、健康，有技術、政策門檻保護，具防禦性特色。

三是近年AI人工智慧、基因體學、大數據等創新技術導入，醫療產業迎來革新浪潮，商機潛力可期。常李奕翰指出，在市場資金氾濫下，勢必尋找出海口，而醫療類股的防禦性、成長題材，提供「護城河」功用，達到攻守兼備的目標。

統計三大醫療相關指數今年來表現，代表創新醫療的ETFx健康科技指數累計上漲25.2%，遠超越NBI生技指數、MSCI世界醫療保健指數各14.5%、1.4%的漲幅；而若以3月下旬低點以來，ETFx健康科技指數漲幅更達50.9%，同樣勝過後兩者各41.8%、35.5%的表現。

常李奕翰表示，疫情促使更多資金投入醫療產業，在疫情期間，以治療、疫苗開發為主，而進入後疫情階段，關注焦點會轉向公共衛生、預防醫學，AI人工智慧、基因檢測、大數據分析，將扮演關鍵角色，吸聚投資人目光。

疫情 ETF

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