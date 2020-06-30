富貴要人幫 上半年七檔台股基金報酬逾10%

今年上半年有七檔台股基金報酬率超過10%，但台股下半年維持高波動可能性高，投信業者建議，想要抓住機會財的投資人，建議採用定時定額布局台股基金，透過專業選股掌握獲利契機。

近期台股隨著美國科技股走強而盤堅，然因美國地區疫情升溫，多州暫停重啟經濟計畫，衝擊美國上周走勢，加上下半年有中美貿易戰及美 國總統大選等政經局勢變數，股市波動度不低，然在全球政府財政及貨幣政策雙管齊下的大撒幣，台股資金行情可延續。

觀察今年以來台股基金表現，加權指數下跌3.79%，在83檔台股基金一般型中，已有七檔基金報酬率交出超過10%亮眼表現，華南永昌物聯網精選、富邦高成長基金今年以來報酬率超過12%；野村優質、富邦長紅緊追在後，報酬率也有11%；華南永昌永昌、日盛首選、富邦精準也都有10%以上亮眼成績。

日盛投信表示，二次疫情雖令人擔憂，但對市場衝擊已然鈍化，資金行情可望續航，台股依然有機會持續強勢表態，然因股票市場波動較為劇烈，定時定額具有低成本、低風險、低煩惱的三低優勢，對於投資人而言，透過定期定額投資台股基金，效能比可望明顯提升。對於更積極投資人，建議透過日日扣加碼機制，更有助提升定期定額效果。

日盛首選基金經理人楊遠瀚表示，年初因新冠肺炎疫情讓國際市場大地震，3月中下旬以來，世界主要指數來到低點，時至今日，疫情有控，恐慌緩解，雖近期美國新冠疫情再起風波為市場投入不確定因素，但市場已回歸理性。外資除了在3月較大幅度賣超台股，之後就買多賣少，即使賣超，幅度也遠小於3月中的強烈賣壓，資金推升下，一旦疫情持續朝向正面發展，台股可望續創新高。