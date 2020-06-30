超過台灣50 這檔ETF超車成為上半年最熱門ETF

今年上半年投資市場激烈震盪，卻沒嚇跑投資人，甚至出現「愈跌愈買」的氛圍。觀察國內ETF市場變化，可發現元大高股息今年上半年受益人戶數暴增逾11萬人，出現超過六成七的井噴式成長，相當於上半年每新增四名ETF受益人就有一人是捧錢買元大高股息，堪稱是台灣最受歡迎ETF；若以規模成長排序，則由元大台灣50（0050）蟬聯。

進一步觀察，依據集保公司至24日最新統計資料，今年上半年ETF規模成長前五名，依序是元大台灣50規模大增512.7億元，帶動規模再度突破千億大關，來到1,179.8億元，排名第二的是規模增加273.2億元的元大高股息，而元大台灣50反1增加242.4億元緊追在後，排名第三；群益15年EM主權債則增加186.1億元，排名第四，是前五名中唯一債券ETF；此外，上半年飽受國際油價暴跌衝擊而面臨下市危機的元大S&P石油規模不減反增145.8億元，短短半年內規模從去年底的17億元，飆增至162.8億元，某一程度凸顯國人「押寶企圖強烈」的特質。

特別的是，有別規模成長前五強ETF，排名第六至第十名的ETF，清一色都是債券ETF，依序為凱基新興債10+、元大15年EM主權債、國泰投資級公司債、國泰5Y+新興債、群益15年IG電信債，可以看出部分資金轉向避險資產的需求。

若檢視受益人增加戶數，統計至24日，元大高股息ETF受到資金追捧程度簡直讓其他ETF看不到車尾燈，短短半年受益人受從去年底的17.3萬人大增至29.1萬人，主要是在新冠肺炎疫情增溫、台股大跌時猛增，一舉超越有國民ETF之稱的元大台灣50，成為目前台灣掛牌受益人數最多的ETF。

受益人數增加第二多的是元大S&P石油，半年增加近9萬人、翻升11倍令人咋舌，來到9.8萬人之多；元大台灣50在這波持續受到歡迎，受益人數增加7萬餘人，排名第三；排名第四、第五的分別是元大S&P原油正2、國泰股利精選30，各增加5.5萬、3.3萬人以上。不過，若是加計元大投信甫成立的元大全球未來關鍵科技ETF（00876），將出現洗牌。據了解，元大關鍵科技成立金額高達150億元，創下國內ETF成立金額之最，就連受益人數也相當驚人，推測接近4萬人。

投信業者分析，從ETF規模、受益人變化可以看出投資人對台股ETF具有高度興趣，也可見投資趨勢朝「大型龍頭」、「高股息」發展。從歷史數據可發現，台股修復力十足，若非經濟因素造成的影響，往往在事件衝擊過後即可回歸原先走勢，尤其是各產業之標竿企業，回復力道更為強勁，以本次疫情為例，當台股價格受疫情拖累時，反而成為投資人逢低加碼的好時機，尤其是具有龍頭標竿企業與高息特性的標的。

投信業者預期「元大台灣50」與「元大高股息」將持續跟著台股與台灣經濟狀況走高，此外肺炎疫情雖暫緩，但前情仍未明朗，目前國際政經市場與貨幣政策仍有高度變動之際，ETF可透過投資一籃子股票來分散風險，將更顯重要，可符合退休族與定存族的理財需求，因此仍吸引買盤持續湧入，建議投資人可逢低分批布局。

除股票型ETF受到歡迎外，債券ETF成長動能也不容小覷。群益投信ETF及指數投資部專業副總張菁惠指出，ETF在投資人資產配置上扮演的角色日益重要，其中債券ETF更是近年來退休理財長期投資的新寵，原因在於ETF具備投資組合透明、進入門檻低、交易便利等優點，市場上的ETF產品也不斷推陳出新，滿足投資人資產配置需求。與股票相比，債券的波動相對較低，且與股票的表現走勢相關性亦不高，適合一些希望穩健投資、平衡風險回報的投資者，若在投資組合中納入債券ETF，在捕捉市場增值潛力之餘，亦能降低整體投資風險，而債券ETF更是適合退休理財規劃的投資標的。

群益投信強調，債券價格波動明顯比股票要低，適合追求穩健的長期資金進行投資，舉例來說，退休金承受不起太高波動，而債券ETF投資一籃子債券，不但可分散風險，還擁有交易門檻低、買賣簡便及低成本等優勢。此外，債券ETF每季配息的模式，對於退休族群來說，也能創造現金流支應生活開支，有效協助投資人建構退休理財的核心。