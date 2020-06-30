台股收漲78.62點 三大法人買超75.18億

台股今（30）日開高震盪，一度衝達11,638點，盤面上蘋概三王齊收紅，鴻海下今年1月20日以來的高點，權王台積電也守住紅盤，終場以11,621.24點作收，上漲78.62點，收復5日線，成交量1,949.05億元；三大法人買超75.18億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超68.38億元，投信賣超9.29億元，自營商買超（合計）16.08億元，其中自營商（自行買賣）買超6.43億元，自營商（避險）買超9.65億元。

台股今日以11,563.6點開出，台積電盤中雖一度翻黑，但終場收紅，鴻海更是創下波段高點，防疫股有漲有跌，觀光股表現亮眼，指數終場收在11,621.24點，漲幅0.68%，月線連三紅，6月上漲679.08點，季線上漲1,913.18點、半年線則是下跌375.9點。