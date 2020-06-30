快訊

傷及心臟失血過多 台中東區被刺胸女子宣告不治

印度禁抖音！封殺「中國數位絲路」的中印貿易戰

聽新聞
test
0:00 / 0:00

防疫當道 上半年最強飆股恆大漲逾8倍

經濟日報 / 記者高瑜君／台北即時報導

2020上半年在新冠肺炎疫情的搗亂下結束，回顧今年來台股表現，加權指數高低點差距3,674點，而個股表現也相當分歧，受惠於新冠肺炎疫情，防疫概念股漲幅翻倍再翻倍，今年來最強飆股為恆大（1325）漲逾8倍。

根據CMoney統計，盤點上半年漲幅前五名的個股清一色集中在防疫族群上，冠軍由恆大奪下，漲幅達876.3%，亞軍為美德醫療-DR，漲幅也達801.6%、其次依序合一、熱映以及瑞基，漲幅分別為746.9%、695.8%、474.8%。

紡結不織布廠恆大為疫情受惠股，5月每股稅後純益2.56元，年增31倍，隨著疫情尚未落幕，口罩需求仍強勁，目前接單均已滿載。

而最弱勢的前五名則為，天剛、東科-KY、辣椒、信昌化以及三洋紡，跌幅在46%至60%間不等，集中在軟體、傳產族群上。

展望後市，台新投顧副總黃文清指出，台股在三大利多：資金回流、除權息行情、下半年旺季效應加持下，台股可望震盪盤堅；第三季指數在「萬一」有支撐，上檔看到11,800至11,900點。此際選股可以朝向高股息殖利率股掌握除權息行情、布局蘋果概念股以及5G概念股卡位新機和趨勢，注意新冠疫情的二次發展外，也要留意美中角力以及近期頻傳的地緣政治風險。

疫情 蘋果概念股

延伸閱讀

防疫首遇大學指考 宜蘭考區注意事項列清單

台股上漲78點收11,621 收復5日均線

北流人數比小巨蛋少大半 黃韻玲：我也想生出另5千人

韓新增確診43例 首都圈多教會與直銷群聚感染

相關新聞

黃國昌：公司派剝奪50%投票權 台資本市場將成國際笑話

市場派提名參選獨立董事的前立委黃國昌，今（30）日在大同股東會持小股東委託書參與股東會。會後，他大為不滿的強調，「公司派...

大同公司派大勝！九席董事全拿守住經營權

大同（2371）今（30）日舉行股東常會，大同董事長林郭文艷為首的公司派，和三圓建設董事長王光祥領軍的市場派，進行正面交...

台開改選結果出爐 練台生淡出經營團隊

台開（2841）今（30）日召開股東常會，會中承認去年財報，並同意不配發股利，同時完成董事改選，由於今年董事席次縮減兩席...

台股上漲78點收11,621 收復5日均線

2020年上半在驚喜中畫下句點，今（30）日台股收月、季、半年線，而午盤過後在多方拉抬下，指數漲點擴大，權值股台積電發揮...

回到原點 未上市櫃交易所得重回最低稅負制

財政部預告修正最低稅賦制「所得基本稅額條例」，預計自明年（110年1月1日）起，恢復個人未上市、未上櫃且未登錄興櫃股票(...

外資第二家！美銀看聯發科 喊到700元

繼野村證券把聯發科喊上700元，美銀證券最新報告，也看好聯發科挑戰「七」字頭！美銀指出，Ericsson展望優於預期，透...

大同股東會爆投票權爭議 經部：可循公司法救濟

大同今天舉行股東常會改選董事，公司派大獲全勝，市場派則表示投票權遭剝奪，影響股東權益。經濟部指出，若股東認為股東會決議有...

台股收漲78.62點 三大法人買超75.18億

台股今（30）日開高震盪，一度衝達11,638點，盤面上蘋概三王齊收紅，鴻海下今年1月20日以來的高點，權王台積電也守住...

勝品7月20日除息 配發1.8元股利

安控廠勝品電通（6556）今（30）日公布7月20日除息，每股配發1.8元現金股利，預計8月10日發放現金股利。

防疫當道 上半年最強飆股恆大漲逾8倍

2020上半年在新冠肺炎疫情的搗亂下結束，回顧今年來台股表現，加權指數高低點差距3,674點，而個股表現也相當分歧，受惠...

台指期大漲106點 收11,469點

台股今（30）日開高在11,563.6點，之後一路緩漲向上，尾盤前來到高點11,638點，最終收在11,621.24點，...

網路誹謗操縱愛普股價 黃崇仁將提告且籲檢調追查動機

針對網路傳播有關操縱愛普（6531）股價一事，力晶集團創辦人黃崇仁嚴正表示，將採取法律行動追究相關人士加重誹謗刑責，並且...

熱門新聞

林郭文艷不回應質疑 黃國昌批：嘆為觀止、丟人現眼

大同公司派大勝！九席董事全拿守住經營權

大同股東會 市場派欣同、新大同遭擋門外

大同市場派表決權遭刪 林郭文艷有望保住經營權

黃國昌：公司派剝奪50%投票權 台資本市場將成國際笑話

生醫族群 又有新題材

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。