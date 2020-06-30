防疫當道 上半年最強飆股恆大漲逾8倍

2020上半年在新冠肺炎疫情的搗亂下結束，回顧今年來台股表現，加權指數高低點差距3,674點，而個股表現也相當分歧，受惠於新冠肺炎疫情，防疫概念股漲幅翻倍再翻倍，今年來最強飆股為恆大（1325）漲逾8倍。

根據CMoney統計，盤點上半年漲幅前五名的個股清一色集中在防疫族群上，冠軍由恆大奪下，漲幅達876.3%，亞軍為美德醫療-DR，漲幅也達801.6%、其次依序合一、熱映以及瑞基，漲幅分別為746.9%、695.8%、474.8%。

紡結不織布廠恆大為疫情受惠股，5月每股稅後純益2.56元，年增31倍，隨著疫情尚未落幕，口罩需求仍強勁，目前接單均已滿載。

而最弱勢的前五名則為，天剛、東科-KY、辣椒、信昌化以及三洋紡，跌幅在46%至60%間不等，集中在軟體、傳產族群上。

展望後市，台新投顧副總黃文清指出，台股在三大利多：資金回流、除權息行情、下半年旺季效應加持下，台股可望震盪盤堅；第三季指數在「萬一」有支撐，上檔看到11,800至11,900點。此際選股可以朝向高股息殖利率股掌握除權息行情、布局蘋果概念股以及5G概念股卡位新機和趨勢，注意新冠疫情的二次發展外，也要留意美中角力以及近期頻傳的地緣政治風險。