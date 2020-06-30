台股上漲78點收11,621 收復5日均線

2020年上半在驚喜中畫下句點，今（30）日台股收月、季、半年線，而午盤過後在多方拉抬下，指數漲點擴大，權值股台積電發揮支撐作用，帶動台股終場上漲78.62點，收在11,621.24點，成交量達1,949.05億元，收復5日均線。

回顧2020年，市場在一片樂觀中遇到新冠疫情席捲全球，加上國際油價崩跌，造成流動性問題，各類型資產一片哀嚎，加權指數自12,197點拉回修正，3月19日來到低點8,523點，共修正3,674點；第二季以來，在聯準會的救市措施、各國致力防堵疫情擴、各國政府利多措施出台，全球股市止跌反轉，而台股在國家隊護盤力挺下，於6月11日盤中來到11,771點，反彈達3,248點。

進一步來看，台股六月漲679.08點，且月線連三月收紅、季線漲1,913.18點、半年線跌375.9點。

今日盤面上，隨著5G服務正式開台，帶動相關電信以及設備廠的股價表現，其中PCB族群表現強勢，南電、欣興漲勢亮眼，電信股的中華電漲1.7%、台灣大漲1.8%；此外，宏達電、亞太電、新復興等也紛紛攻上漲停；而在非電族群方面，塑化、汽車、金融也發揮撐盤效果，台塑、和泰車股價漲逾1%。

展望後市，法人認為，盤面上類股一直維持輪漲格局，從防疫股、傳產股、金融股，一直到現在半導體、IC設計、蘋果概念股，7月份在經濟陸續恢復成長，各國振興經方案，以及資金寬鬆情況下，股市依舊維持多頭，預期台股在11,500點至12,000點區間震盪，個別股輪漲局面。