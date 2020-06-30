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大同公司派大勝！九席董事全拿守住經營權

經濟日報 / 記者蔡銘仁/即時報導
報系資料照
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大同（2371）今（30）日舉行股東常會，大同董事長林郭文艷為首的公司派，和三圓建設董事長王光祥領軍的市場派，進行正面交鋒。備受矚目的董事改選，最後由公司派守住經營權，六席董事、三席獨董合計九席董事全拿，林郭文艷拿到最高票。

【中央社／台北30日電】

大同公司經營權之爭正式對決，今天舉行股東常會改選董事，公司派被控將市場派可表決票刪除，約僅剩原來4成多。投票結果公布，公司派宣布取得6席一般董事及3席獨立董事，大獲全勝。

大同公司派董事當選名單包括大同現任董事長林郭文艷、大同財務副總經理彭文傑、大同大學法人代表張益華、董事蘇鵬飛、陳守煌、蔡勝文，獨立董事則有謝穎昇、羅清泉及劉宗德。

投票結果宣布後，場內爆發嚴重衝突，小股東試圖衝向主席台，但遭場內黑衣人組成的人牆阻擋，雙方不斷推擠。

投資人保護中心律師林俊宏會中發言時表示，是否涉及違法中資，應由政府認定，大同公司不得違法自行認定，逕行刪除所謂「違法中資」，應遵守議事程序。

不過，就在董事改選、股東投票行使表決權前，他要再次發言，麥克風被直接關閉。

此次代表市場派獨立董事候選人的前立法委員黃國昌也在臉書表示，大同股東會司儀宣布有數十個法人股東與個人股東通通剝奪投票權（包括8個外資專戶），總共刪除12億多股（總股數23億）。超過50%的股票，通通遭到剝奪投票權，連外資專戶也是一樣，最後，只剩下9億多股有投票權。

他質疑，這是什麼叢林投票規則，「這豈不成了不支持林郭文艷的，就通通沒有投票權？」大同到底砸了多少錢、請了哪個律師，願意具名為此種違法濫權負責。

此次大同董事改選，市場派由三圓建設董事長王光祥領軍，參選一般董事，前中鋼董事長林文淵也參選一般董事、前時代力量立委黃國昌則為獨董候選人，但市場派全軍覆沒，公司派大獲全勝。

林郭文艷 大同 經營權

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