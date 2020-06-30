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台股盤堅緩漲 7月上攻看這兩檔法說會

經濟日報 / 記者康陳剛／即時報導

台股今（30）日開盤價為11,563.60點，上漲20.98點，盤中在11,600關卡上下拉鋸。法人表示，台股呈現輪動格局，5G、生技、蘋概股依然是第3季重點，但要等台積電、大立光等指標個股法說會展望、營收數字出爐後，上攻力道才有望再現。

兆豐國際投顧董事長李秀利表示，目前看不到外資針對哪個族群加碼，資金在個股間輪動，要等下半年展望較為明朗或營收、財報數字出來後，台股才有動力繼續上攻。

近期蘋果股價強勢，新iPhone也可望如期在9月亮相，蘋概股。但法人指出，蘋概股下半年後市如何，仍待台積電（2330）、大立光等指標個股7月中的法說會後，整體展望才會較為清晰；5G、生技國家隊雖因題材熱門而表現強勢，但後續也需要營收數字跟上，才會有追價誘因。

品豐大中華投顧總經理連乾文表示，台股金鼠年11,470到11,900的缺口仍未補上，後續走勢可關注支撐指標大立光、台積電，以及上攻指標的高價股，藉此判斷台股向上力道強弱。李秀利則建議，投資人近期應順勢操作，盤中觀望美期電子盤及匯率走勢，若輪動盤堅格局改變，須小心停利賣壓出現。

台積電 台股 營收

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