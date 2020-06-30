矽力-KY突破美方限制令 股價頻頻叩關2,000大關

IC設計股王矽力-KY（6415）近期股價漲勢欲罷不能、頻頻叩關，有機會成為IC設計族群中首檔站上2,000元大關個股，尤其美國對華為限制令，矽力率先突圍在5G基地台業務持續成長，法人預估今年營收維持20%至30%成長方向不變。

美國對華為科技輸出限制，對矽力在5G基地台業務影響有限，該公司在5G及雲端運算等高端應用仍成長可期，在5G發展中對於通訊設備及用戶的需求、車用電子的持續投入，以及在智能化與自動化的大趨勢中，積極佈署相關研發計畫。

矽力在去年已成功切入3家主要電信設備製造商供應鏈，有機會在2021至2022年開始貢獻收益，外資預計5G基礎設施及智慧型手機在未來3到5年內，將占矽力總營收25%至30%。

另外，並積極開拓海外市場，四大類別中的產品線已超過20項以上，新發展的業務市場到印度、日本及歐美等也逐漸穩定成長。目前四大產品項中消費性電子產品佔整體營收比重約43 %、工業用產品佔約38%、資訊產品佔約14 %及網路通訊產品佔約5%。