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搶搭ESG、高股息投資熱潮 國泰永續高股息ETF明起開募

經濟日報 / 記者葉子菁／台北即時報導

ESG投資近年蔚為風潮，市面上投資聚焦ESG或高股息的台股ETF，國內已上市掛牌的檔數為7檔， 7月將再加入一檔由國泰投信發行的國泰永續高股息ETF，這是國內首檔一次結合ESG及高股息的ETF，也是國內第一檔採取季季配息的台股ETF，發行價格為15元，為當前相關ETF中價格相對親民。

國際清算銀行(BIS)年初以新名詞「綠天鵝(green swan)」來襲，警告氣候變遷如同黑天鵝般將對人類產生重大影響，不僅將引發金融危機，企業股價受衝擊，你我的投資亦不免遭受波及，而這也讓近年興起的ESG責任投資備受矚目。

國泰投信表示，ESG責任投資看重企業永續經營，不只關心企業獲利能力，也關注企業與社會的正向互動與永續營運，ESG做得好的企業，長期營運更穩定，不僅潛藏長線投資契機，遇市場大波動時也相對抗跌，這使得7/1起將募集的國內首檔結合高股息及ESG永續主題的國泰台灣ESG永續高股息ETF基金(00878)，近期極受市場關注。

2020年金融市場受疫情影響出現高波動，然而這樣的大波動卻未阻卻ESG的發展勢頭。根據Morningstar的資料顯示，在年初疫情開始蔓延的1~3月期間，不少投資者急於撤出資金、落袋為安，使全球整體基金市場出現淨流出3,847億美元，然同期間，卻也發現採用ESG策略作為主要投資依據的全球永續型基金無畏疫情持續吸金，首季即呈現淨流入456億美元，足見ESG投資日益獲市場青睞，吸金氣勢銳不可擋。

國泰永續高股息ETF(00878)經理人鍾郁婕表示，今年疫情危機更凸顯企業照顧員工及供應鏈管理的重要性，永續經營企業推出良好減緩損失措施，降低疫情對企業經營的衝擊，公司股價表現也不例外。根據Bloomberg資料顯示，今年截至5月底，台灣加權指數跌幅約8.8%、美國道瓊指數下跌10.8%、德國DAX指數下跌12.6%，同期間，MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數跌幅僅5.7%，顯示企業重視永續經營，易獲得投資者信賴，當市場動盪時表現也相形抗跌。

高股息 ETF 國泰

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