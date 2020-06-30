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振興券+安心旅遊、觀光股迎旺季商機 華園、高野漲停

經濟日報 / 記者楊伶雯/即時報導

台股今（30）日開高震盪，盤面上包括5G題材、蘋概股、觀光股等成為市場資金追逐標的，尤其是在新冠肺炎疫情下遭到重創的觀光產業，隨著國內疫情趨緩逐步解封，且振興三倍券將上路，加上安心旅遊及進人暑假旺季，都讓觀光股蓄勢待發，在多重商機刺激下，成為強勢領攻族群，華園、高野、易飛網、天蔥、豆府等股亮燈漲停。

行政院預計以500多億元推動「振興三倍券」，「以1,000元換3,000元三倍券」，也就是中央提供的優惠是2,000元，將自7月1日起開放實體券預訂及數位券綁定作業，可以領取、累積消費與使用的期間從7月15日至12月31日，實體券的面額分為200元5張、500元4張；振興三倍券發放對象為全體本國國民與有居留證的非本國籍配偶。

端午節連假剛過，因是疫情解封後第一個連續假期，觀光業者業績大爆發，接下來將進入暑假旺季，除了振興券之外，政府安心旅遊也將在7月推出，多項觀光利多政策同步上路，有助觀光業者營運，包括飯店、旅遊、餐飲等業者都積極搶客，市場看好今年暑假國旅業績。

上市櫃觀光股指數今日也是領漲指標，上市的華園、上櫃的高野、易飛網、天蔥、豆府等股率先在盤中亮出漲停紅燈，海灣漲停打開、觀光股漲勢強勁，國賓、夏都、新天地、山富、五福等漲幅超過3%。

觀光 三倍券 疫情

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