快訊

綠議員爆：江啟臣荒腔走板 因侯友宜虎視眈眈

更挺台的溫和鷹派？美國安顧問的抗中政策與對台立場

防疫、5G正夯 第二季爆紅台股榜Top10

經濟日報 / 記者高瑜君／台北即時報導

第二季台股備受矚目焦點出爐，新冠肺炎疫情尚未落幕，帶動防疫概念股熱度不減，此外，迎接5G即將上路，基礎建設訂單挹注讓設備商在疫情期間逆勢成長，帶動南電（8046）、和碩以及高端疫苗等進入第二季被網友關注的前十大爆紅台股排行榜。

Yahoo奇摩股市App根據台股瀏覽量的成長幅度，公布今年第二季「十大爆紅台股榜」及「五大爆紅ETF榜」，疫情帶動防疫概念股空降入榜，而5G即將上路，帶動印刷電路板關注熱度；在ETF榜方面，原油話題持續延燒，使元大S&P石油攻頂、擠下國民ETF元大台灣50及元大高股息。

各界期盼疫苗問世的同時，讓鮮少名列前茅的防疫概念股爆紅，包含高端疫苗、松翰、國光生、恆大、康那香；而本季榜冠軍即由生產高階網通設備、天線模組及基地台收發器等高值化產品的南電拿下，排行第二名的和碩也在股東會表示，5G將幫助恢復產業動能，看好第三季的正向發展，而第四名的金像電及第九名的燿華也都是國內數一數二的5G設備大廠。有趣的是，中鋼屹立不搖強占一席，突顯投資人在震撼教育後仍期望持有穩健配息的大型股。

在「五大爆紅ETF榜」方面，四月美國原油期貨出現史上空前的負油價結算，原物料市場再次大幅震盪，讓原油ETF的話題熱度從第一季延燒到第二季；從排行榜可見元大S&P石油高居冠軍，槓桿型的元大S&P原油正2也順著網友關注熱度成為榜上第三名，至於排行第四的富邦VIX，而有國民ETF之稱的元大高股息和元大台灣50，則排行第二以及第五名。

元大 ETF 台股

延伸閱讀

台積電翻黑 台股11600點得而復失

權值股業績不俗支撐台股走勢 留意均線彎頭向下壓力

台股高殖利率受青睞 凱基證券開戶贈優惠券搶客

熱錢不歇 分析師：台股多頭格局仍在

相關新聞

林郭文艷不回應質疑 黃國昌批：嘆為觀止、丟人現眼

大同（2371）股東常會今（30）日登場，前立委黃國昌獲市場派提名參選獨立董事，持小股東委託書參與會議，透過臉書發文直言...

台開改選結果出爐 練台生淡出經營團隊

台開（2841）今（30）日召開股東常會，會中承認去年財報，並同意不配發股利，同時完成董事改選，由於今年董事席次縮減兩席...

股東抱怨股價低、沒股利 台開董座也叫屈

台開（2841）今（30）日召開股東會，決議去年度通過不配發現金股利，並完成董監事改選，邱復生續任董事長。面對小股東抱怨...

5G開台搶頭香 中華電飆近四年波段新高

中華電（2412）今（30）日5G開台，總統蔡英文親自前往站台，相關資費也出爐，月租費分成8個級距，從入門的599元到2...

回到原點 未上市櫃交易所得重回最低稅負制

財政部預告修正最低稅賦制「所得基本稅額條例」，預計自明年（110年1月1日）起，恢復個人未上市、未上櫃且未登錄興櫃股票(...

外資第二家！美銀看聯發科 喊到700元

繼野村證券把聯發科喊上700元，美銀證券最新報告，也看好聯發科挑戰「七」字頭！美銀指出，Ericsson展望優於預期，透...

振興券+安心旅遊、觀光股迎旺季商機 華園、高野漲停

台股今（30）日開高震盪，盤面上包括5G題材、蘋概股、觀光股等成為市場資金追逐標的，尤其是在新冠肺炎疫情下遭到重創的觀光...

防疫、5G正夯 第二季爆紅台股榜Top10

第二季台股備受矚目焦點出爐，新冠肺炎疫情尚未落幕，帶動防疫概念股熱度不減，此外，迎接5G即將上路，基礎建設訂單挹注讓設備...

美光財報優 台記憶體股同樂

美國最大記憶晶片製造商美光科技周一（29日）發布上季財報（截至5月底），因記憶晶片銷售強勁，獲利優於公司目標與市場預期，...

台積電翻黑 台股11600點得而復失

美股狂彈580點，帶動亞股早盤全面大漲開出，台股開盤後也一度衝至11621點，不過獲利了結賣壓湧現，指標股台積電股價一度...

大同股東會砲聲隆隆 小股東提問林郭文艷均未回答

大同股東會今日召開，會場內小股東砲聲隆隆，股東問為何保全人員那麼多？為何用中資抹紅？不過，股東會主席大同董事長林郭文艷均...

作帳尾聲矽智財股提前走弱 力旺、世芯-KY同步重挫

台股今（30）日要收月、季及半年線，而投信法人也將今天完成上半年績效的結算，本波投信作帳最強指標的矽智財股，提前有籌碼殺...

熱門新聞

林郭文艷不回應質疑 黃國昌批：嘆為觀止、丟人現眼

大同股東會 市場派欣同、新大同遭擋門外

大同市場派表決權遭刪 林郭文艷有望保住經營權

生醫族群 又有新題材

百元生技股 逆勢走強

欣興遭駭 評估影響範圍

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。