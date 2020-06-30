防疫、5G正夯 第二季爆紅台股榜Top10

第二季台股備受矚目焦點出爐，新冠肺炎疫情尚未落幕，帶動防疫概念股熱度不減，此外，迎接5G即將上路，基礎建設訂單挹注讓設備商在疫情期間逆勢成長，帶動南電（8046）、和碩以及高端疫苗等進入第二季被網友關注的前十大爆紅台股排行榜。

Yahoo奇摩股市App根據台股瀏覽量的成長幅度，公布今年第二季「十大爆紅台股榜」及「五大爆紅ETF榜」，疫情帶動防疫概念股空降入榜，而5G即將上路，帶動印刷電路板關注熱度；在ETF榜方面，原油話題持續延燒，使元大S&P石油攻頂、擠下國民ETF元大台灣50及元大高股息。

各界期盼疫苗問世的同時，讓鮮少名列前茅的防疫概念股爆紅，包含高端疫苗、松翰、國光生、恆大、康那香；而本季榜冠軍即由生產高階網通設備、天線模組及基地台收發器等高值化產品的南電拿下，排行第二名的和碩也在股東會表示，5G將幫助恢復產業動能，看好第三季的正向發展，而第四名的金像電及第九名的燿華也都是國內數一數二的5G設備大廠。有趣的是，中鋼屹立不搖強占一席，突顯投資人在震撼教育後仍期望持有穩健配息的大型股。

在「五大爆紅ETF榜」方面，四月美國原油期貨出現史上空前的負油價結算，原物料市場再次大幅震盪，讓原油ETF的話題熱度從第一季延燒到第二季；從排行榜可見元大S&P石油高居冠軍，槓桿型的元大S&P原油正2也順著網友關注熱度成為榜上第三名，至於排行第四的富邦VIX，而有國民ETF之稱的元大高股息和元大台灣50，則排行第二以及第五名。