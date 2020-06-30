美光財報優 台記憶體股同樂

美國最大記憶晶片製造商美光科技周一（29日）發布上季財報（截至5月底），因記憶晶片銷售強勁，獲利優於公司目標與市場預期，加上該公司對本季財測仍維持樂觀，使得今（30）日台股記憶體相關個股也扭轉近期相對弱勢表現，今日盤中記憶體股齊漲。

市場先前預期美光第3季營收52.7億美元，每股盈餘0.75美元。而美光實際公布會計年度第3季（3到5月）營收54.4億美元，淨收入8.03億美元，調整後的每股盈餘0.82美元，優於市場預期。另外，美光本季預期營收可達57.5億到62.5億美元之間，調整後每股盈餘估在0.95美元到1.15美元，財測也明顯優於市場預期。

在財報及財測表現優於市場預期下，美光股價盤後大漲逾6%。

台股記憶體相關個股，近期以來走勢在電子族群中，明顯相對弱勢，但今日受到美光財報優於預期的激勵，台股記憶體股今日出現類股齊漲表現，其中，南亞科盤中上漲2%至3%，旺宏、華邦也是小漲表現，另外，模組廠威剛、宜鼎、十銓、品安、廣穎也都是上漲表現。

市場法人指出，雖然有美光財報優於預期的題材激勵，不過，台灣的產業分析師仍普遍認為，記憶體第3季報價仍有下跌壓力，主要仍由於下游的需求中，手機尚未回溫，而支撐上半年的伺服器及NB市場需求，目前看來，第3季需求並不強勁，恐無力支撐記憶體價格上揚。