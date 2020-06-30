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大同股東會砲聲隆隆 小股東提問林郭文艷均未回答
大同股東會今日召開，會場內小股東砲聲隆隆，股東問為何保全人員那麼多？為何用中資抹紅？不過，股東會主席大同董事長林郭文艷均未回答，引發股東不滿，抗議聲不斷。
小股東提問，為何保全人員那麼多，比出席股東還要多？為何用中資抹紅？中資的定義是什麼？請林郭文艷、獨立董事、董事回答？但都未獲得林郭文艷回覆，她繼續指示股東往下發言。
對於未獲得林郭文艷的回覆，小股東的不滿情緒不斷升高，高分貝嗆聲「法院都不敢、大同很大膽。」截至超過早上十一點，股東會已經召開二個多小時了，會場仍是小股東不斷程序發言，大聲喊出「主席請回答、主席下台」，抗議聲此起彼落。
小股東蔡玉真並作現場直播，蔡玉真喊出「我第一個進入股東會場，但已經坐滿了人，作弊、作弊」。
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