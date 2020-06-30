作帳尾聲矽智財股提前走弱 力旺、世芯-KY同步重挫

台股今（30）日要收月、季及半年線，而投信法人也將今天完成上半年績效的結算，本波投信作帳最強指標的矽智財股，提前有籌碼殺出，股價大幅下滑，今日盤中力旺（3529）及世芯-KY（3661）分別重挫9%及7%。

矽智財股由於小股本且業績表現佳，具題材性，第二季成為投信法人作帳行情的主要拉抬標的，其中，最強的二檔個股，分別是力旺及世芯-KY，該二檔個單是第二季的股價漲幅都在一倍以上，不過，隨著今日作帳行情將畫下句點，投信及市場主力資金爭先殺出，使得二檔高價矽智財股今日同步重挫。

力旺在昨日股價再創歷史新高價579元之後，股價昨日就出現明顯賣壓，昨日收盤就下跌5.41%，在法人及市場主力籌碼爭相殺出之下，今日盤中該股一度重挫近10%，股價最低來到467元，差一檔打到跌停價，盤中股價跌幅維持在8%至9%。

另外，世芯-KY股價同樣在昨日盤中見到歷史新高570元高點之後，快速反轉，昨日收盤股價下跌3.8%，今日盤中股價也一度重挫約7%，盤中低點來到469.5元。

力旺及世芯-KY同步重挫，也衝擊今日矽智財股表現，包括M31、創意電子及晶心科盤中也都是下跌表現。