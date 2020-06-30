大同股東會 市場派欣同、新大同遭擋門外

大同（2371）股東常會今（30）日登場，今年將大同董事長林郭文艷為首的公司派，以及三圓建設董事長王光祥為首的市場派，將在董事改選正面交鋒。因應新冠肺炎防疫，今年大同針對股東會進行人數控管，為避免衝突，公司更在報到處、股東會主席台前築起人牆維護秩序。

股東會開始前，雙方人馬在場外就已點燃戰火。市場派要防範公司派出招，昨下午就在大同公司門口靜坐，阻止有人頭不對阻止股東報到投票。但一早大同「糾察隊」在公司外築起人牆，股東進場前除了因應防疫新冠肺炎量測體溫，更被嚴格要求查驗身分，新大同、欣同代表在門口受阻無法進場；名嘴蔡玉真則說，自己是第一個進場，但座位卻只剩個位數。大同公司派則於公司外，掛起數個標語布條，高喊「拒絕中資」、「捍衛大同」等口號。

新大同委任律師洪國誌直言，「這是大同公司治理非常荒誕的事」，文件一切合法，有出席簽到卡也有指派書，完全沒有理由不能進場，但竟然不讓股東報到，「不讓股東領出席證、也不讓股東進場，大同公司違法召集程序已經出現，大同漠視股東權益不讓股東進場，覺得非常可惡，大同公司不讓股東進場開會投票，沒有說理由，可以請大同代表律師出面說明為何不讓股東進場。」

此次由市場派提名參選獨立董事的前立委黃國昌，持小股東委託書到場參與股東會。他說，自己的立場很簡單，公司派、市場派要爭經營權，就在法律規範內，合法公平公正公開投票，不要再出現三年前的狀況，整個股東會決議被宣告無效，但因為市場訴訟速度緩慢，宣告無效的董事會現在依然在掌握大同公司經營權。

黃國昌指出，此次參與獨董不在意有沒有選上，更在意有關公司治理及台灣資本市場的秩序，「這件事情太重要」，更對公司派刊廣告「抹紅」的作法感到難過，「透過廣告任意抹紅，又沒人敢具名，這樣的文化讓人感到非常痛心難過，台灣資本市場如果變成這樣，如何吸引外資進來投資？今天這樣的場景站在外資機構角度來看，大家真的會有信心嗎？」

黃國昌表示，「大同前三波違法中資，都是我追出來的，結果今天主管機關擺爛，放著資本市場秩序被踐踏，躲在幕後不敢出來，放任不肖商人透過媒體刊登廣告，任意對人抹紅攻擊，目前為止難過的是完全沒有看到主管機關捍衛資本市場秩序、維護公司治理基本守則做了甚麼事，經濟部 、金管會、證交所官員，坐在辦公室吹冷氣就可以了嗎？走出辦公室到上市櫃公司現場具體看看到底發生甚麼事。」