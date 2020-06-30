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大同股東會 市場派欣同、新大同遭擋門外

經濟日報 / 記者蔡銘仁／即時報導
大同公司員工在公司外舉起布條，高喊「拒絕中資」、「捍衛大同」等口號宣示立場。記者蔡銘仁／攝影
大同公司員工在公司外舉起布條，高喊「拒絕中資」、「捍衛大同」等口號宣示立場。記者蔡銘仁／攝影

大同（2371）股東常會今（30）日登場，今年將大同董事長林郭文艷為首的公司派，以及三圓建設董事長王光祥為首的市場派，將在董事改選正面交鋒。因應新冠肺炎防疫，今年大同針對股東會進行人數控管，為避免衝突，公司更在報到處、股東會主席台前築起人牆維護秩序。

股東會開始前，雙方人馬在場外就已點燃戰火。市場派要防範公司派出招，昨下午就在大同公司門口靜坐，阻止有人頭不對阻止股東報到投票。但一早大同「糾察隊」在公司外築起人牆，股東進場前除了因應防疫新冠肺炎量測體溫，更被嚴格要求查驗身分，新大同、欣同代表在門口受阻無法進場；名嘴蔡玉真則說，自己是第一個進場，但座位卻只剩個位數。大同公司派則於公司外，掛起數個標語布條，高喊「拒絕中資」、「捍衛大同」等口號。

新大同委任律師洪國誌直言，「這是大同公司治理非常荒誕的事」，文件一切合法，有出席簽到卡也有指派書，完全沒有理由不能進場，但竟然不讓股東報到，「不讓股東領出席證、也不讓股東進場，大同公司違法召集程序已經出現，大同漠視股東權益不讓股東進場，覺得非常可惡，大同公司不讓股東進場開會投票，沒有說理由，可以請大同代表律師出面說明為何不讓股東進場。」

此次由市場派提名參選獨立董事的前立委黃國昌，持小股東委託書到場參與股東會。他說，自己的立場很簡單，公司派、市場派要爭經營權，就在法律規範內，合法公平公正公開投票，不要再出現三年前的狀況，整個股東會決議被宣告無效，但因為市場訴訟速度緩慢，宣告無效的董事會現在依然在掌握大同公司經營權。

黃國昌指出，此次參與獨董不在意有沒有選上，更在意有關公司治理及台灣資本市場的秩序，「這件事情太重要」，更對公司派刊廣告「抹紅」的作法感到難過，「透過廣告任意抹紅，又沒人敢具名，這樣的文化讓人感到非常痛心難過，台灣資本市場如果變成這樣，如何吸引外資進來投資？今天這樣的場景站在外資機構角度來看，大家真的會有信心嗎？」

黃國昌表示，「大同前三波違法中資，都是我追出來的，結果今天主管機關擺爛，放著資本市場秩序被踐踏，躲在幕後不敢出來，放任不肖商人透過媒體刊登廣告，任意對人抹紅攻擊，目前為止難過的是完全沒有看到主管機關捍衛資本市場秩序、維護公司治理基本守則做了甚麼事，經濟部 、金管會、證交所官員，坐在辦公室吹冷氣就可以了嗎？走出辦公室到上市櫃公司現場具體看看到底發生甚麼事。」

大同股東會改選六席一般董事、三席獨立董事，公司派由林郭文艷領軍，市場派則以王光祥率隊參選。日前，牽動外資投票意向的外資機構ISS及Glass Lewis雙雙表態，建議股東對大同市場派提名人全數投反對票，ISS同時因林郭文艷隱瞞華映虧損遭檢調機構調查，一旦被起訴，將面臨三年以上刑期，因此反對林郭文艷續任董事。

大同公司派「糾察隊」在進場動線旁築起人牆。記者蔡銘仁／攝影
大同公司派「糾察隊」在進場動線旁築起人牆。記者蔡銘仁／攝影
代表市場派參選獨立董事的前立委黃國昌持股東委託書參與大同股東會。記者蔡銘仁／攝影
代表市場派參選獨立董事的前立委黃國昌持股東委託書參與大同股東會。記者蔡銘仁／攝影
大同公司員工在公司外舉起布條，高喊「拒絕中資」、「捍衛大同」等口號宣示立場。記者蔡銘仁／攝影
大同公司員工在公司外舉起布條，高喊「拒絕中資」、「捍衛大同」等口號宣示立場。記者蔡銘仁／攝影
大同公司員工在公司外舉起布條，高喊「拒絕中資」、「捍衛大同」等口號宣示立場。記者蔡銘仁／攝影
大同公司員工在公司外舉起布條，高喊「拒絕中資」、「捍衛大同」等口號宣示立場。記者蔡銘仁／攝影
大同公司員工在公司外舉起布條，高喊「拒絕中資」、「捍衛大同」等口號宣示立場。記者蔡銘仁／攝影
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欣同投資顧問有限公司委任代表在進場前遭擋。記者蔡銘仁／攝影
欣同投資顧問有限公司委任代表在進場前遭擋。記者蔡銘仁／攝影
新大同投資顧問有限公司委任律師洪國誌代表公司出席被擋在門外無法進場。記者蔡銘仁／攝影
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股東會 大同 林郭文艷

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