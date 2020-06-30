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國際行情漲多拉回 豐興本周廢鋼、鋼筋盤價跌

經濟日報 / 記者戴慧瑀／台北即時報導

豐興（2015）今（30）日開出本周盤價，在國際廢鋼行情漲多拉回下，調降廢鋼收購價及鋼筋價格，每公噸分別調降200元及400元；型鋼產品則維持平盤。

豐興指出，受新冠肺炎疫情衝擊，美、日工廠稼動率及生產活動減少，導致廢鋼量減少，日前推升廢鋼價格上漲，鋼筋、型鋼盤價均跟漲。不過，隨著國際行情漲多拉回，豐興本週廢鋼收購價調降，鋼筋跟跌，結束近一個月的漲勢。

其中，廢鋼方面，因上週25日已每公噸先調降300元，豐興本週廢鋼收購價降至每公噸7100元，鋼筋降至每公噸為1萬4800元，型鋼調漲至每公噸1萬1400元。

國際原料行情方面，豐興稱，美國大船廢鋼本週無報價，日本2H廢鋼本週報價每公噸下跌至245美元，美國貨櫃廢鋼本週報價每公噸下跌至240美元，澳洲鐵礦砂每公噸由103美元下跌至99.7美元。

展望第三季，豐興表示，鋼筋受惠國內廠辦等營建需求增加，今年來出貨穩健，甚至有望超越去年。棒線因疫情關係，下游外銷歐美出現疑慮，需求能否回升，還有待觀察。

豐興 疫情

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