外資第二家！美銀看聯發科 喊到700元

繼野村證券把聯發科喊上700元，美銀證券最新報告，也看好聯發科挑戰「七」字頭！美銀指出，Ericsson展望優於預期，透露中國5G發展更快，聯發科出貨有望大幅增加，目標價從550元升上700元。

美銀表示，Ercisson最新釋出5G訂閱服務成長，特別是5月中國5G手機增加，推升相關收入比重提高，凸顯美國祭出華為新禁令，讓中國對5G更積極。上修聯發科今、明、後年5G晶片出貨百萬顆到千萬顆，挑戰4,500萬、1.4億及2.55億顆。

美銀指出，受惠加速滲透，聯發科5G晶片價格也有機會提升，同步上修明後年晶片ASP 20%、19%。

美銀並預期，今年底到明年初，聯發科天璣1000、天璣800，採用台積電6奈米和5奈米，將積極出貨；除基本情境預估，聯發科明年將大賺三個股本，另推測樂觀情境下，聯發科ASP再增加，每股純益（EPS）上探41元。

不過美銀也說，受到市場調整，聯發科第2季EPS可能只有3.9元，低於市場預期4.3元，但第3季將大幅成長，營收比第2季增加18%，高於預期的16%。

整體美銀對聯發科今、明、後年EPS預估19.8元、31.9元、37.7元，目標價上修到700元。