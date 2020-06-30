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5G開台搶頭香 中華電飆近四年波段新高

經濟日報 / 記者楊伶雯/即時報導
報系資料照
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中華電（2412）今（30）日5G開台，總統蔡英文親自前往站台，相關資費也出爐，月租費分成8個級距，從入門的599元到2,699元，中華電搶下5G頭香，股價以115元平盤開出後走高，一度拉升至116.5元，創下2016年8月以來波段新高，盤中漲幅0.86%。

電信三雄拉開5G開台戰局，中華電今日上午宣布開台，台灣大則是在下午也將宣布開台，遠傳則是預計7月3日開台，三大電信公司今日股價都開出紅盤，中華電創下波段高價之外，台灣大今日以108.5元平盤開出後往上拉升至110元，創下今年1月來的高點，盤中漲幅1.84%；遠傳以67.7元開高，盤中漲幅1.18%。

中華電率先5G開台，5G資費也出爐，入門資費599元，精采5G方案提供月租級距從599~2,699元8種月租方案，同時推出開台首波「早鳥優惠」限時促銷方案，月繳1,399元以上享「行動上網吃到飽」；另外，中華電請出「五月天Mayday」擔任5G品牌代言人。

5G 中華電 資費

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