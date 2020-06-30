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大同股東會 投保中心派6人到場注意有無侵害股東權益

經濟日報 / 記者黃淑惠／即時報導

大同（2371）今（30）日股東會，兩方人馬再度交戰，擔心影響其餘小股東旳權益，投保中心首度出現一場股東會派6名專家到現場了解情況，投保中心表示，不涉入雙方紛爭，但一定要捍衛股東權益，如有影響股東權益，投保中心將於會中表示意見，積極維護所有股東權益。

針對6月30日大同股東會一事，投保中心考量到該公司去年股東常會發生違法剔除股東提案及會中投票時間過短等相關爭議，攸關股東權益甚鉅，投保中心十分重視本次股東常會，今天指派6人出席本次股東會觀察會場狀況。

大同公司本次股東常會將全面改選董事，針對經營權之爭，投保中心表示，秉持中立立場，不涉入其間紛爭，投保中心要保護所有股東會的利益，若本次股東會涉有相關違法情事致影響股東權益，投保中心將於會中適時表示意見，積極維護股東權益。

另外，針對市場傳出大同公司提告八家外資保管銀行和證券投資專戶（總計持有大同股權約20.55％），主張涉及違法陸資事。投保中心表示各該外資專戶有無中資疑慮，應由政府機關認定，目前相關單位刻正調查確認中，而股東權益之行使，包括參與股東會、行使表決權等，均不應受到阻礙。

股東會 投保中心 大同

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