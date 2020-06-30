雙利多！投資人搶買逸達 股價直衝漲停到96.8元

全球都在找治療新冠疾病的解藥，逸達（6576）股東會中宣布FP-025在美國生物醫學先進研究與開發局(BARDA)建議下，加送治療Covid-19臨床二期用藥，由於該公司已經跟BARDA完成會議，而且在會議中也對FP-025表示高度興趣。今天投資人搶買逸達，股價直接衝漲停來到96.8元，創下新高後，早盤排隊等買也有3千多張。

合一、中天讓國內的投資人對於生技股又再度燃起希望，開始找尋下一檔黑馬股，逸達今年有雙利多可期，首先研發FP-025可新冠治療的新藥，受到BARDA青睞，已經能送件進入第二期臨床的藥廠。

另外，該公司研發的另一顆新藥FP-001則已經規畫送件申請FDA藥證，今年第4季也會同步談美國授權，年底前能授權美國及中國，未來受權金法人推估超過8600萬美元。雙利多加持，逸達昨天股東會告知股東相關發進度後，連續第二根漲停。

逸達股東常會，會中就各項藥物開發進度做出說明，逸達MMP-12（基質金屬蛋白酶-12）抑制劑新藥FP-025預定在新冠肺炎病人中進行試驗，有望治療新冠病毒引起的肺部創傷與肺部纖維化，6月初已和美國生物醫學先進研究與開發局（Biomedical Advanced Research and Development Authority, BARDA）完成會議，BARDA在會議中對FP-025表示高度興趣，我們將在向FDA諮詢臨床試驗設計後，規劃於今年第四季進入二期臨床試驗。

今年度接下來逸達有幾個重要的里程碑期待發酵，前列腺癌緩試針劑FP-001 50毫克（六個月劑型），繼今年三月底送歐盟申請藥證後，也在完備美國NDA送件資料的最後階段，即將要遞送申請。至於美國以及中國市場授權，目前也正在和潛力夥伴進入盡責調查的程序，希望今年底前可以定案。