蘋概三王領漲、傳產、金融助攻 台股收復11,600關卡

美股開高走高，四大指數收盤全數上漲，帶動台股今日開盤上漲20.98點，開在11,563.6點，在蘋概三王領漲、傳產、金融股助攻下，指數漲幅擴大，站回11,600關卡。

美股受惠房屋銷售數據大幅優於預期，使市場對疫情擔憂顯著降溫，加上波音開始進行關鍵試飛，激勵股價大漲 14%，航空及旅遊股均顯著反彈；而且市場傳出蘋果新機可望如期於9月發表，因而帶動道瓊於四大指數中，表現最為強勁。

終場四大指數全數上漲，道瓊工業指數上漲580.25點，或2.31%，收在25,595點；標普500指數上漲44.18點，或1.46%，收在3,053.24點；Nasdaq指數上漲116.93點，或1.19%，收在9,874.15點；費半指數上漲21.97點，或1.14%，收在1,943.89點。

展望後市，法人分析，雖然美股近期有二度疫情雜音，不過在醫療防備升級及訊息邊際效應遞減，對市場衝擊可望鈍化。加上全球經濟復甦態勢不變、新台幣持續走升，市場資金充沛，指數中期均線多頭排列，可望沿月線走升震盪盤堅。因此，操作上建議逢回偏多操作，可聚焦汽車零組件、民生消費及蘋果概念股等相關族群。