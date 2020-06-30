台股高殖利率受青睞 凱基證券開戶贈優惠券搶客

台股去(2019)年底殖利率高達3.8%，在低利率的時代，這樣的優勢吸引投資人紛紛投入台股，從今年1-5月台股新開戶數大增52.4萬戶，即可看出台股獲得投資人的認同。凱基證券為鼓勵民眾投資理財，特舉辦開戶送好禮活動，開戶即贈foodpanda優惠即享券，可輕鬆宅在家，投資理財享優惠。

因新冠肺炎疫情造成的經濟影響，全球央行紛紛施行寬鬆貨幣政策，雖然疫情已逐步趨緩，但考量低利率環境持續，有利基支撐、評級較高的債券，或是高殖利率的股票，都是受到投資人青睞的投資標的。

凱基證券表示，即使金融市場震盪加劇，但台股依舊是新興亞洲市場中相對抗跌的股市，適合做為存股之標的。新手投資人可透過定期定額買股與時間複利的加乘效果，讓小錢累積成大財富。同時，在存股期間更可結合台股借券的服務，將持有的股票做出借，額外再賺取出借收入，活化閒置股票部位，如此可一次擁有股價上漲獲利、股息股利及借券收益的三重投資效益。

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