證交所免費「投資講座」登場 名額有限

為讓投資人瞭解集中交易市場產品投資策略及交易新制度，臺灣證券交易所自今（2020）年7月3日起陸續於台北、桃園、台中、彰化、嘉義、台南及高雄等地舉辦28場投資講座。

每場課程都邀請證券商/投信公司專業經理人主講，針對上市商品之投資策略或總體經濟展望等議題做說明。另臺灣證券交易所以「2020年交易新制宣導」為主題，向投資人介紹未來將實施的盤中零股等交易新制。

即日起至臺灣證券交易所網站首頁點選「焦點專區;公告/活動;活動訊息;109年投資講座」報名參加，每場名額有限。

台北場次當日上午11:00截止報名，其餘場次講座開始一周前截止報名，各場次額滿時停止受理報名。

台北場以60人為限，11/25(三)及12/4(五)桃園場以25人為限，12/18(五)嘉義場以30人限，12/17(四)台南場以40人為限，7/8(三)高雄場、9/9(三)彰化場、11/19(四)高雄場、12/16(三)台南場以50人為限，7/10(五)高雄場及10/21(三)台中場以60人為限，9/24(四)台中場以75人為限，9/1(二)台南場以80人為限。

台北場因101大樓出入管制，證交所人員將於活動當日下午14時 00分於101大樓1樓大廳發放臨時出入證，請儘早抵達會場。未能蒞臨現場參加之投資人歡迎連結證交所網站https://webpro.twse.com.tw/ 同步觀賞節目。