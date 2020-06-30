台股盤前 資金行情可望維持多方氣勢

美股近期仍維持大漲大跌走勢，在台股先前休市期間重挫之後，美股再出現大漲，市場分析師認為，全球資金豐沛，台股昨（29）日雖然重跌逾118點，在仍守穩在月線關卡之上，再加上美股反彈，資金行情的動能下，預期台股仍可望維持多方氣勢。

隨著波音公司因737 MAX型客機復飛有進展而股價大漲，投資人情緒趨於樂觀，進一步帶動美股收盤大漲。其中，道瓊工業指數勁揚580.25點或2.32%，以25595.80點作收。標準普爾指數漲升44.19點或1.47%，收在3053.24點。科技股那斯達克指數漲116.93點或1.20%，收9874.15點。

台股三大法人昨日全面賣超，其中，外資賣超129億元、投信賣超7.7億元、自營商賣超19.4億元，三大法人賣超，市場法人認為，主要仍由於補跌壓力所致，目前看來，台股多頭格局仍未遭破壞。

各類股及族群表現上，由於全球新冠肺炎疫情仍持續擴散，全球重要股市再受影響，不過，防疫相關族群卻再度因而受到市場資金青睞，包括清潔相關個股、生醫相關個股，包括國光生、高端疫苗等疫苗股，亞諾法、寶齡富錦等檢測股在盤面上活蹦亂跳，有利維持台股人氣。

不過，先前引領台股櫃買指數領先衝高的小型高價電子股，昨日出現賣壓，市場分析師提醒，今（30）日台股將收月線，同時，外資及投信法人第二季也完成作帳，7月初這些先前漲多的高價股及小型電子股，是否會有法人籌碼殺出，需進一步留意。