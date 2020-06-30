股市指數、投資信心脫鉤

疫情衝擊經濟，但民眾投資信心與股市指數脫鉤，國發會昨公布五月景氣燈號，續呈代表景氣趨弱的黃藍燈，但股價指數已由黃藍燈好轉為綠燈，中央大學也公布六月消費者信心指數（ＣＣＩ），「未來半年投資股票時機」升幅居冠，但民眾對台股信心仍處於低檔。學者解讀，主因是低利率環境支撐金融市場表現。

國發會昨也公布五月景氣燈號，燈號已連續三個月呈代表景氣趨弱的黃藍燈，領先指標與同時指標仍持續呈現下跌，但股價指數已由黃藍燈轉為代表「穩定」的綠燈。國發會經濟發展處處長吳明蕙表示，領先指標跌幅已連續兩個月縮小，顯見疫情負面衝擊已逐漸縮小。

國發會解讀，國內疫情控制得宜，相關防疫管制措施已陸續放寬，民眾生活逐步回歸常軌，民眾與廠商信心回溫，帶動股市上揚；消費人潮回流，帶動零售及餐飲業表現已明顯較上月好轉，但當前國際經貿情勢仍然嚴峻，仍需持續密切關注。

中央大學經濟系教授姚睿表示，全球都出現股市投資信心與市場指數脫鉤現象；一般民眾仍對台股信心不足、看法保守，主要是認為受疫情衝擊企業獲利衰退，且疫情尚未結束，對經濟前景感到擔憂。市場卻有愈來愈多股民勇於進場承擔風險，主要是因各國用寬鬆政策與財政政策等大舉紓困，造成低利率環境，反而支撐金融市場表現。

從三月後新增的開戶數來觀察，投資的多是台積電與金控股，引領股市動能與維持股價，導致經濟與股市嚴重背離。

不過，姚睿認為，民眾對後續台股不需過度悲觀，雖然疫情仍有不確定性，但是股市波動已沒有像三月時劇烈，負面消息會逐步鈍化，台灣目前防疫控制得好，可望支持國內經濟，台股仍有很多好的企業可投資。

針對下半年國內景氣，中央大學台經中心執行長吳大任表示，下半年仍需靠內需救經濟，如果歐美沒有辦法回復到疫情之前的狀態，出口勢必受到較大影響，下半年製造業表現恐不樂觀。