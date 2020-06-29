台股震盪 終場跌118.05點收11,542
台股震盪一度回測11,500關卡，不過此處有支撐，帶動終場加權指數下跌118.05點，收在11,542.62點，成交量達2,064.17億元，盤面上權值股台積電、聯發科、大立光走跌逾1.5%，而鴻海則上漲2%，日K連六紅，此外，防疫概念股逆勢突圍。
由於全球確診病例飆破千萬，防疫概念股受疫情升溫影響，再度躍升為盤面焦點，進一步來看，亞諾法、恆大、寶齡富錦、熱映、基亞、毛寶、康那香、高端疫苗等紛紛攻上漲停，而國光生、南六、合一等漲幅也超過5%。
宏遠投顧副總陳國清指出，即使資金行情持續且讓投資人難以預測及掌握末升段行情，但個股股價大漲甚至超漲到NIKE符號的情況，仍應留意基本面能否跟得上；不然的話，除了近期個股股價震盪會大幅加劇外，一旦資金退潮，個股股價將會面臨漲多大幅修正的可能，此時胡亂追高的投資風險將會大幅增加。
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