臺灣上櫃企業責任指數今起上線 權重前十大成分股曝光

永續發展投資蔚為風潮，臺灣指數公司與櫃買中心結合中華民國企業永續發展協會合作開發首檔以企業社會責任(CSR)為主題的上櫃股票指數-「臺灣指數公司臺灣上櫃企業社會責任指數」，並於今（29）日起委託證交所計算傳輸盤中即時指數，每5秒計算發布一次。

臺灣指數公司利用歷史資料模擬指數編製規則進行指數回溯，觀察「臺灣上櫃企業社會責任指數」指數總報酬為54.85%，年平均報酬為13.11%，優於同期間櫃買指數表現。指數權重前十大成分股為穩懋、世界、頎邦、元太、群聯、聯亞、璟德、東洋、合晶、欣銓，成分股依編製規則每年6月定期調整一次。

臺灣指數公司表示，「臺灣上櫃企業社會責任指數」篩選已上傳年度企業社會責任報告書至「公開資訊觀測站」、且具證交所或櫃買中心公司治理評鑑結果之上櫃公司；再運用企業永續發展協會參採永續會計準則(SASB Standards)及其永續產業分類系統所設計之「企業社會責任評鑑」模型，納入公司治理評鑑資訊，產製涵蓋環境、社會及公司治理面向之「企業社會責任評鑑分數」，篩選出企業社會責任表現達到標準的上櫃公司；

再從中挑選最近3個年度之股東權益報酬率皆為正數者為指數成分股，利用「自由流通市值」加權，再依「企業社會責任評鑑總分」、「違反相關法規記點基準」計算永續風險調整係數，調整成分股權重，可表彰實踐企業社會責任表現佳，兼具營運獲利穩定的上櫃股票組合之投資績效標竿。

臺灣指數公司與櫃買中心自2017年合作以來，已發布5檔涵蓋上市上櫃有價證券的指數，此次發布的「臺灣上櫃企業社會責任指數」為首檔純上櫃股票指數，且具社會責任投資特色之指數。「臺灣上櫃企業社會責任指數」的編製，可鼓勵上櫃公司重視並實踐企業社會責任，未來期可發行ETF、ETN、指數權證或基金等指數金融商品，以提供投資人參與社會責任投資的新管道。