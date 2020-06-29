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生技股逆勢漲 分析師兩招買進冷門好股

經濟日報 / 記者康陳剛／即時報導
疫情復發也讓生技股逆勢上漲，分析師指出，預期疫苗正式出爐前，疫苗或新藥題材都能維持熱度，投資人挑選個股上，以營運已具盈餘表現、壓回量縮再接兩原則，會較為穩健。（本報系資料庫）
疫情復發也讓生技股逆勢上漲，分析師指出，預期疫苗正式出爐前，疫苗或新藥題材都能維持熱度，投資人挑選個股上，以營運已具盈餘表現、壓回量縮再接兩原則，會較為穩健。（本報系資料庫）

台股今（29）日受美股大跌影響，開盤在11,608.8點後一路下探，早盤低點到11,500.65點，跌幅超過1.36%。不過，疫情復發也讓生技股逆勢上漲，分析師指出，預期疫苗正式出爐前，疫苗或新藥題材都能維持熱度，投資人挑選個股上，以營運已具盈餘表現、壓回量縮再接兩原則，會較為穩健。

今日早盤，上市生醫指數早盤漲幅超過1.4%，上櫃生醫指數漲幅甚至來到2.7%，亞諾法（4133）、寶齡富錦、高端疫苗、基亞等多檔個股亮燈漲停。

豐彥財經執行長謝晨彥認為，預期在真正可用的疫苗出來前，新藥、疫苗題材都能維持熱度。他表示，個股股價不會持續上漲，但股價會維持一定位階，因此投資人可選擇多檔關注，再適時介入。

他建議，選股仍以基本面為主，挑選獲利情況佳的個股。這些個股多沒有新藥題材、爆發力不強，基本面雖然不錯，但過去沒有受到太多關注，股價通常較低且平穩；在這波生技熱潮中，這類個股較為冷門，但會是相對穩健的選項。技術面上則可等待個股爆大量，股價壓回量縮後再逢低布局，在題材和基本面兼具的情況下，這類個股後市都不看淡。

個股 疫苗 生技股

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