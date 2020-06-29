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疫情升溫 新冠檢測、疫苗及治療成為台股人氣王

經濟日報 / 記者黃淑惠／即時報導
寶齡富錦總經理江宗明。圖／聯合報系資料照
寶齡富錦總經理江宗明。圖／聯合報系資料照

全球新冠感染人數破千萬，死亡病例超50萬，受到新冠疫情影響，改變生技股的需求，投資人捧資金追逐相關的防疫個股，今天從檢測個股價再度走強，寶齡（1760）、亞諾法（4133）再度攻上漲停，另外，疫苗概念股高端疫苗（6547）再度亮燈鎖住，今天盤面人氣新嬌客就有治療題材的個股，生華科（6492）、逸達（6576）都攻上漲停。

生技專家指出，隨著全球疫情無法降溫，繼口罩恆大等個股成為資金搶進標的後，法人看好三大生技族群的商機，首先檢測相關個股，其次，疫苗研發的個股，第三也是長期性的需求，醫治新冠疾病的新藥，成為今天台股的資金追逐標的。

根據外電報導，美國疾病管制暨預防中心（CDC）推估，美國實際感染新冠肺炎人數可能比官方公布確診案例多，推估應超過2,000萬人，隨著新冠疫情還在持續，全球都急著在找治療的藥品。

以現在全球疫情變化，新冠肺炎已經是全球性最可怕的傳染病，檢測需求大增，生技業繼續搶攻新冠病毒快篩商機，今天最強個股包括上市的亞諾法，寶齡攻漲停後，興櫃的博錸股價也一度大漲6成，股價站上百元；今天普生漲幅達8%，另外，尖端醫(4186)加入國防醫學院預醫所與國家衛生研究院防疫行列，漲幅也有5%、ABC-KY(6598)今天漲幅也達8%。

除了檢測外，全球也都在新冠疫苗研發出來，國內相關業者當中，國光生技產能空間最大，成為國內最直接的受惠股，高端也是有能力生產的大廠，業績也有想像空間。

由於新冠肺炎二次疫情再次造成確診人數攀升，雖然生技股已大漲一波，但今天股價仍舊強勢，如今進入後疫情時代，快篩試劑、檢測試劑已經在即將商業化階段，成為市場資金追逐的標的。

法人也分析，在新冠肺炎解藥方面，如生華科、逸達今天也都開始被市場重視，兩檔都已有接獲美國生物醫學先進研究與開發局(BARDA)CoronaWatch會議邀請，未來有機會被贊助開發新冠肺炎解藥，期待空間大，今年受到疫情影響都將有新的進展，市場期待深。

不過，市場專家也進一步指出，資金強力拉抬生技類股，包括醫藥、檢測、疫苗、原料藥股等，股價飆漲，期待加深，台灣生技類股視在疫情推波助瀾下，生技類股的股價投資風險增加。

生技類股 疫情 個股

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