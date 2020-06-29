臺指公司、櫃買中心發布上櫃社會責任指數

響應國際推動永續發展，證交所旗下臺灣指數公司與櫃買中心，結合中華民國企業永續發展協會，合作發布國內首檔以企業社會責任（CSR）為主題的上櫃股票指數-「臺灣指數公司臺灣上櫃企業社會責任指數」；另外，臺指公司還同步發布「臺灣指數公司臺灣上市上櫃企業社會責任中小型股指數」，均自今（29）日計算盤中即時資訊，每5秒發布一次。

臺灣指數公司表示，「臺灣上櫃企業社會責任指數」篩選已上傳年度企業社會責任報告書至「公開資訊觀測站」、並有證交所或櫃買中心公司治理評鑑結果的上櫃公司，進一步運用企業永續發展協會參採永續會計準則（SASB Standards），及其永續產業分類系統所設計的「企業社會責任評鑑」模型，結合公司治理評鑑資訊，進行涵蓋環境、社會及公司治理的「企業社會責任評鑑分數」評比。

透過上述分數，篩選出企業社會責任表現達到標準的上櫃公司，輔以近三年股東權益報酬率皆為正數，納入「臺灣上櫃企業社會責任指數」之成分股。

臺指公司表示，「臺灣上櫃企業社會責任指數」同時依「企業社會責任評鑑總分」、「違反相關法規記點基準」計算永續風險調整的係數，調整成分股權重，足以表彰實踐企業社會責任，兼具營運獲利穩定的上櫃股票組合績效。

目前指數成分股依編製規則，每年6月定期調整一次，指數權重前十大成分股包括穩懋、世界、頎邦、元太、群聯、聯亞、璟德、東洋、合晶、欣銓等。

櫃買中心指出，新指數之發布，期盼吸引更多投資人關注ESG表現優異的上櫃公司，尤其企業永續發展協會所建立的永續評鑑模型，係參酌國際標準並依據國內重視的議題擬訂合適評分，更貼近台灣各行業因應ESG各面向的作為。

回測「臺灣上櫃企業社會責任指數」於2016年6月至2020年6月19日的總報酬率為54.8%，年均報酬率13.11%，均優於同期櫃買指數表現。

「臺灣企業社會責任中小型指數」則採樣上市股票市值前50大後的上市股票和所有上櫃股票，第一階段選股流程與「臺灣上櫃企業社會責任指數」相仿，另納入公司治理評鑑資訊，整合ESG面向並考量個別公司違規情節，產製出「企業社會責任評鑑分數」，篩選在企業社會責任表現達到一定水準之中小企業。

指數也將在每年6月定期調整，目前權重前十大成分股有東元、光寶科、仁寶、英業達、微星、群光、中壽、緯創、大聯大和瑞儀。

「臺灣企業社會責任中小型指數」於2016年6月至今年6月底，總報酬率64.42%，年均報酬率13.77%，比同期的櫃買指數、上市中小股票和上櫃股票之合成指數表現都更好。