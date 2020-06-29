首檔上櫃企業社會責任指數 29日起上線

為呼應國際推動永續發展趨勢，鼓勵企業並引導投資人重視企業社會責任及永續責任投資，臺灣指數公司與櫃檯買賣中心（簡稱「櫃買中心」） 結合中華民國企業永續發展協會（簡稱「企業永續發展協會」），合作開發首檔以企業社會責任（Corporate Social Responsibility, CSR）為主題之上櫃股票指數-「臺灣指數公司臺灣上櫃企業社會責任指數」（簡稱「臺灣上櫃企業社會責任指數」），29日起委託證交所計算傳輸盤中即時指數，每5秒計算發布一次。

臺灣指數公司表示，「臺灣上櫃企業社會責任指數」篩選已上傳年度企業社會責任報告書至「公開資訊觀測站」、且具證交所或櫃買中心公司治理評鑑結果之上櫃公司；再運用企業永續發展協會參採永續會計準則（SASB Standards）及其永續產業分類系統所設計之「企業社會責任評鑑」模型，並納入公司治理評鑑資訊，產製涵蓋環境、社會及公司治理面向之「企業社會責任評鑑分數」，篩選出企業社會責任表現達到標準的上櫃公司；再挑選最近3個年度之股東權益報酬率皆為正數者，為指數成分股；利用「自由流通市值」加權，再依「企業社會責任評鑑總分」、「違反相關法規記點基準」計算永續風險調整係數，調整成分股權重，可表彰實踐企業社會責任表現佳，兼具營運獲利穩定的上櫃股票組合之投資績效標竿。

櫃買中心表示，社會責任投資已成為眾多機構法人投資決策時的重要考量因素，本指數之發布，期能吸引投資人多多關注重視ESG表現之上櫃公司，另企業永續發展協會所建立的永續評鑑模型，係參酌國際標準且依據國內重視的議題擬訂合適之評分指標，並針對出具企業社會責任報告書之上市櫃公司進行評鑑，該協會之評鑑方式更貼切觀察台灣各行業因應ESG各面向變化之作為，評鑑結果更能反應公司於ESG努力付出所獲得的評價，十分值得上櫃公司參考。

臺灣指數公司利用歷史資料模擬指數編製規則進行指數回溯（如附表一），觀察「臺灣上櫃企業社會責任指數」指數總報酬為54.85%，年平均報酬為13.11%，優於同期間櫃買指數表現。指數成分股依編製規則每年6月定期調整一次，指數權重前十大成分股為穩懋、世界、頎邦、元太、群聯、聯亞、璟德、東洋、合晶、欣銓（如附表二）。